Miroslav Škoro ljubav života našao je u Americi.

Za dobru pjesmu Miroslavu Škori nije problem prijeći 1200 kilometara u jednom danu. S omiljenim glazbenikom družili smo se u Tomislavgradu, a u dobrom raspoloženju s Majom Pericom je podijelio tajnu uspjeha tridesetogodišnjeg braka te probleme s kojima se suočavaju njegova djeca zbog slavnog prezimena. Saznali smo i priželjkuje li unuke, ali i brojne druge zanimljivosti.

Miroslav je ljubav života našao u Americi. Iako je brak počeo sitnom laži, 30 godina zajedništva dokaz je uspjeha.

"Tajna je da ne plešete na svadbi. Ja nisam kordiniran i taj scenski pokret mi ne ide. Ja sam njoj rekao da je takav običaj da se ne pleše, da mlada ne ustaje u svatovima. Ona je to povjerovala jer je iz Amerike. Onda smo išli na drugu savdbu. Mlada je bila trudna i na stolu pa me pitala... Ja sam reko to su drugi običaji, mi smo iz Višnjevca, oni iz Josipovca, to je sasvim drugi običaj", ispričao je Škoro.

Omiljeni pjevač ponosan je otac dvoje djece, a ne skriva želju kako bi volio imati unuke.

"Dobri su, zdravi su, živi su. Ja se nadam da će naći svoj put. Volio bih da imam unuke, sad imam i psa. Kako god već budem, šta budem, ako budem imao unuka ili unučicu, ja bih volio da me zove imenom. Di si Miroslave, šta ima, kako je, mada lijepo je to dida i tata i mama zato što ne možeš bilo koga tako zvati. Samo da im bog da zdravlje i da se to dogodi, ja ću biti sretan.

Volio bi samo da unuci zbog njegova imena ne prolaze ružne stvari poput njegove djece.

"Mog sina su zvali milo moje. Nije to njemu bilo, bio je mali i sitan. Ivana je bježala iz škole, ne zato da bi radila probleme. Imala je 200 opravdanih sati. Ja sam svjesan da djeca znaju biti zločesta, slušaju svijet oko sebe i upijaju, a mi znamo biti zločesti, ali s mjerom. Djeca slušaju ispod stola pa istovare na nekoga. Ja kao javna osoba sam svjestan da sam javna površina i to da me ne moraju svi voljeti i moja su djeca dobivala po lampi ozbiljno."

Uz dva završena fakulteta, odnedavno se može pohvaliti i titulom doktora znanosti, no svoju naobrazbu nikada nije djeci gurao na nos.

Osim dva fakulteta, Škoro se okušao u politici, izradi čvaraka, ali i proizvodnji vina te se i sam upoznao s brojnim preprekama privatnog poduzetništva, ali ima i jednu neostavrenu želju. Koju? Saznajte u videu.

