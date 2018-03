Sljedeće će se godine velikim koncertom obIlježiti 30 godina od nastanka pjesme ''Ne dirajte mi ravnicu''. Miroslav Škoro ju je napisao dok je živio u SAD-u.

Rasprodani višestruki koncerti u Lisinskom bili su za Miroslava Škoru uobičajena pojava i ove godine. No za sljedeću priprema pravo iznenađenje.

''Jedan veliki koncert ćemo napraviti kojim ćemo obilježiti 30 godina postojanja pjesme ''Ne dirajte mi ravnicu'' koja je nastala 1989. godine. To je želja svih nas da takvoj jednoj pjesmi odamo, što bi rekli hrvatski, ''omage'', kazao je Škoro.

''Ne dirajte mi ravnicu'' Škoro je napisao u Pittsburghu, u trenutku nostalgije prema domovini, a koja je postala sinonim ponosa i nade.

Ne boji se Škoro reći što mu je na umu pa se nerijetko i javno obračuna sa svojim neistomišljenicima. Kaže, stoji iza svake svoje riječi.

''Nije problem čak ni mog rada ni mog djelovanja, ni mojih pjesama ni bilo čega drugoga nego problem sam jednostavno ja jer imam sad već previše godina i u tih godina se događalo svašta i sad bi bilo najbolje da ja začepim ali ja to ne mogu, mislim da to nije korektno prema svemu ono što se dogodilo, a to se na neki način i zove istina'', otvoreno je rekao glazbenik.

Škorin sin krenuo je očevim stopama i gitarist je benda ''Pravila igre''. Brižni otac priprema sina na sve zamke i nedaće showbizz svijeta.

''Ja ga kao otac moram učiti da ta javnost nosi sa sobom puno toga. Nosi puno zadovoljstva, nosi puno lijepih stvari, ali nosi nažalost i neke loše stvari i on se mora naučit nosit s tim'', govori Škoro.

