"Bio, bio" - naziv je nove pjesme Slovenke Nike Zorjan koju je otpjevala s našom Mineom. Zarazna melodija pjesme oduševljava na prvo slušanje. Kako je došlo do suradnje ovih dviju dama te što nam Minea priprema za ovo ljeto, otkriva Hrvoje Krolo.

Upravo će ova pjesma biti premijerno izvedena na ovogodišnjem festivalu u Vodicama. Duet Slovenke Nike Zorjan i naše Minee, svojom zaraznom melodijom osvaja na prvu.



"Ja sam već dugo vremena miran na tom polju snimanja novih pjesama, iako imam jako puno planova još od prije korone. Cijela priča je bila posložena u suradnji s Branimirom Mihaljevićem i onda me sve nekako unazadilo. I evo, ovo mi je sad motivacija i vjetar u leđa da se pokrenem jer stvarno pjesma je vesela, brza i to je tek sad prva u nizu nakon nje ću biti malo aktivnija. Ući ću u studio i bit ću malo ažurnija. Što se tiče ove pjesme zvali su me Rej i Nika i pitali bi li sudjelovala u pjesmi i naravno kad sam je čula to je jedna vesela ljetna pjesma", otkrila je Minea.



"Baš sam zahvalna da mogu surađivat s njom ona je stvarno velika pjevačica kod vas, svi u Sloveniji znamo tko je Minea i zbog toga mi je još više pri srcu da mogu raditi duet sa njom. Pjesma govori o tome da ju se dečko, neki dečko zeznuo, ali nema veze mi idemo dalje naprijed pozitivno - ko ga šiša", zaključila je Nika.



Do suradnje ovih dviju glazbenica došlo je sasvim slučajno, no Minea i Nika ne mogu sakriti oduševljenje što se sve uspjelo realizirati kako su htjele.



""Nika je jedna mlada osoba, Slovenkica, koja je predraga prije svega i ima prije svega već jednu lijepu karijeru iza sebe. Moram reći da mi je čak i imponiralo kad su me pitali za duet jer smatram da je uvijek pozitivno kad te mladi žele. Duet nikad ne planiram oni se dogode spontatno i u momentu ako je pjesma stvarno dobra", kaže Minea.



Spontanost je upravo ono što Minea najviše voli. Iako nam priznaje da u većini slučajeva uvijek treba držati sve pod kontrolom, ovog puta se prepustila u ruke profesionalcima za potrebe snimanja videospota.



"Marko Grubnić je zaslužan za cijeli styling u spotu i baš sam nekako oslobođena tog modnog tereta i ve sam prepustila njemu i super se u stvari osjećam. Baš je lijepo doći ne opterećeno na neko snimanje. Imam cijelu ekipu svatko radi svoje, na meni je samo da to lijepo odradim i otpjevam", poručuje Minea.



Uz voditeljski posao, Mineu iznimno veseli to što su se koncerti vratili na velika vrata. Jer ne skriva da je upravo pjevanje njezina prva ljubav. A ovo ljeto za nju će biti u znaku druženja s publikom.



"Sretna sam radi toga. Nakon ovih mjeseci i mjeseci pauza, ne koncerata, ne druženja s publikom i ljudima. Već par mjeseci sam u nekom pogonu i puna energije tako da se jako veselim i tom ljetu. Posjetnik na nekakve davne dane koji su bili nekada i imam osjećaj da će to biti ovo ljeto opet", zaključila je.



Iako o tome ovog ljeta može samo sanjati, evo kako za Mineu izgleda savršen godišnji odmor.



"Daleko od ljudi, daleko od kamera i očiju javnosti i najbitnije mi je tamo di me nitko ne poznaje haha tamo mi je najdraže", otkrila je.



Odmor će, kako nam otkriva Minea, ipak malo pričekati, jer u šali kaže, dosta su se glazbenici odmarali. Tako da i nju, uz koncerte, čekaju i nove pjesme, kojima će zasigurno razveseliti svoju publiku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.