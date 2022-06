Renata Končić Minea i slovenska pjevačica Nika Zorjan udružile su snage u novom ljetnom hitu "Bio, bio". Cure pjevaju o prekidu pa su povjerile ekipi In Magazina u kakvim su odnosima sa svojim bivšima. Nika je priznala i da joj je Minea idol iz djetinjstva, a Minea je otkrila kako se osjećala na početku karijere kada je kao potpuno anonimna tinejdžerica sa svojim prvim singlom ''Good boy'' poharala estradu i na vrhu top lista bila više od 20 tjedana! S njima se družio Davor Garić.

Zarazna melodija novog Mineinog singla ''Bio, bio'' u kojem je udružila snage sa Slovenkom Nikom Zorjan, priznajte, ulazi u uho na prvu.



"Ja sam vrlo sretna i zahvalna da mogu surađivat s Mineom, to mi je stvarno najveći duet do sada. Baš mi je draga žena, pozitivna, u prvom trenutku smo se poklopile, energija je top i ja te stvarno volim", priznala je Nika.

"A nisam joj ništa rekla da kaže! Stvarno je, energija je bila top top na prvu, kroz sve ove godine ja sam zaista imala prekrasne duete i suradnje, ali evo, Nika je posebna osoba koja mi je ušetala u život. Koliko je ona sretna sa mnom, toliko sam ja sretna s njom.

To je samo ljubav!", složila se Minea.

No u pjesmi ljubav je pukla pa cure s osmijehom pjevaju o prekidu s nevjernim dečkom.



"Prošli smo svi svoje životne priče, ljubavne. Sa sretnim pričama, s tužnijim pričama, ali činjenica je da ne mora svaki prekid bit tužan", složile su se djevojke.



A u kakvim su Minea i Nika odnosima s bivšima?



"Da bi moj dečko bio prijatelj s njegovom bivšom, ne ide to kod mene", zaključila je Minea.

"Pa isto ne! Kad se vidimo bok bok, ali ne bih išla s njim na piće", priznala je Nika.

"Pa ja u principu, to su ti sad možda neke godine, iskustvo... Ja ne mogu reći da ne bih otišla na piće. Svaki moj prekid u životu nikad nije završio ružno, možda je svatko otišao svojim putem, ali nikad nije bilo ružnih priča", otkrila je Minea.



Samo lijepe priče i komplimenti obožavatelja stižu im i na račun izgleda. Osvajaju osmijehom, ali i atraktivnom vanjštinom.



"Pa svakako da lijepi komplimenti gode i super mi je to pročitati, ali ja sam toliko godina na estradi da sam se naviknula i na dobro i na loše, sva sreća ovih loših je malo manje ili gotovo nema, ali u ovom poslu treba znati prihvatiti i jednu i drugu stranu, nije sve crno i bijelo. Ali dobro kad ti tako daju lijepe komplimente sigurno da mi to puno znači i nekakav poticaj da idem dalje", kaže Minea.



Minea je sve češće i na koncertnim pozornicama, a najviše se traže njezini evergreen hitovi i z devedesetih.



"Te 90-e su čudo i cijela ta priča oko 90-ih je meni fascinantna. Pokrenule su se priče i oko rođendana i fešti i slavlja i svadbi, i sve češće je u zadnje vrijeme. Krenem pjevat neku pjesmu, ''Ne, daj ti meni Rano, daj ti meni Good boy, daj ti meni Vrapce...'' Kad čujem da moram pjevat Vrapce ubila bih se, ali činjenica je da je to vrijeme koje je meni donijelo nekakvu najveću slavu", priznaje Minea.



Upravo je sa svojim prvim singlom "Good boy" od anonimne tinejdžerice postala vladarica top lista. S tom pjesmom na broju jedan, te 1995., bila više od 20 tjedana.



"Moram priznati da ja stvarno nisam bila ničega svjesna, ja sam ušla u tu cijelu glazbenu priču kao tinejdžerica koja nikad nije sanjala da će pjevati. Stvarno se kod mene sve dešavalo spontano. Netko gore me valjda voli, mazi i pazi i ond mi je životni put namjestio baš tako da uživam i ja teško ovaj posao mogu nazvat poslom", zaključila je.

Čini se da je ova hrvatsko - slovenska kombinacija pun pogodak i, nema sumnje, bit će ovo pravi ljetni hit.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Neutješna Nikolina Pišek odala počast pokojnom suprugu, a na groblje je stigla s njegovom bivšom ženom +25

Bez imalo zadrške ističe ono što većina žena skriva, ni najmanji mogući bikini s tangicama ne predstavlja joj problem! +27