Milanka Opačić pred kamerom IN Magazina progovorila o svojoj najvećoj ljubavi, dakako, onoj prema kćeri Lani. Političarka se kao majka ostvarila posvojenjem prekrasne tada trogodišnje djevojčice. O njihovu odnosu majke i kćeri za In Magazin govori i kći Lana.

Njezino ime na političkoj sceni dugi je niz godina, a svojim hrabrim primjerom posvojenja kao samohrana majka mnogima može biti uzor. Milanka Opačić majka je 18-godišnje Lane koju je posvojila kada je imala samo 3 godine.

"Puno smo toga pričali, tada kada se to dogodilo, ne baš mojom voljom, a niti Laninom. Nažalost to je tako u poslu političara, kada ste javna osoba, onda ne možete ništa ostaviti za sebe pa tako ni taj sam čin koji je ustvari bio moja nekakva najveća privatnost. Međutim, novinari su uistinu bili korektni u tom dijelu, zaštitili smo je, govorili smo o nekim stvarima koje kad danas pročita bit će joj apsolutno ok. Ja sam o tome progovorila prvenstveno zato što sam bila javna osoba", objasnila je Milanka.

Bila je to vrlo hrabra odluka obzirom na to da se Milanka na posvojenje odlučila kao samohrana majka.

"Dogodilo se svojevrsna kemija i ja sam krenula potpuno nekim drugim putem. Obično ljudi prvo podnesu molbu, pa krenu tako, ja sam možda krenula nekim drugačijim putem i nisam jedina. No jedina sam bila u javnom prostoru pa se za mene zna", izjavila je Milanka.

Poznato je da je u Hrvatskoj izrazito teško posvojiti djecu.

"To je zato što ustvari stalno zapinjemo na nekom ljudskom faktoru, potrebna je i politička volja. Ja kad sam bila ministrica, imala sam stotinjak djece koja su godišnje išla na posvojenje i zahvaljujući jednom timu kojeg sam formirala i koji je bdio nad tim cijelim postupkom diljem Hrvatske", objasnila je.

Milanka je opisala i kako su izgledali njeni počeci s Lanom.

"Uzimala sam je preko vikenda, preko tjedna, izvodila van dok me u jednom trenutku jedna teta gore nije pitala, "oprostite je li vi mislite nešto s njom i rekla da joj je sve teže kad je vraćam nazad", ispričala je Milanka.

Fizička sličnost između Lane i Milanke je zaista nevjerojatna, s čime se složila i sama Lana.

"Da, tako je. Jako puno ljudi nam je dosad reklo da stvarno sličimo i fizički ali ja mogu reći da i po osobinama nekim smo jako slične zato što smo dugo vremena zajedno. Jako smo bliske", otkrila je Lana.

"Lana je dobro dijete, odrasla je u jednu prekrasnu djevojku koja naravno ima svoje faze koje su nekad dobre, nekad loše. Pubertet trese na sve strane, hormoni tresu na sve strane. Imamo nekih boljih, nekih loših dana. Ako netko kaže da je sve divno i krasno u odnosu majke i kćeri, laže", zaključila je Milanka.

A evo kako je Lana opisala Milanku kao mamu: "Mogu reći da je u biti neka savršena sredina. Balans svih osobina koje treba biti u nekom određnom trenutku. Nije neki esktrem, nije prestroga, no nije baš ni popustljiva u nekim određenim situacijama, što se meni ne sviđa katkad ali mislim da to tako treba biti", otkrila je Lana.

Nešto što joj je ostalo utisnuto kao najveća drama s Lanom, Milanka ističe: "Pa imali smo jednu situaciju kada je otvorila Facebook i preko toga su se u školi organizirali da će ju pretuć. Na svu sreću, ja sam radila posao u kojem sam stalno govorila o zlostavljanjoj djeci, o djeci koja stalno koriste internet, ona je tu bila visoko educirana i u nekom trenutku mi je to rekla. Ja sam naravno pokrenula cijeli sustav i uspjeli smo razgovorima nekako to sve zaustaviti. To je možda bilo jedno od traumatskih iskustava koje smo imale ja i ona. Trudim se reći da se u životu može sve postići radom, zalaganjem , upornošću, samo se bojim da nažalost okruženje ne šalje tu poruku i da je to okruženje nekad jače od nas".

Da joj Lana jednog dana kaže "mama, ja želim biti jednog dana političarka", evo što bi Milanka rekla.

"Mislim da ona mene ponekad želi isprovocirat pa mi kaže ja ću isto upisat politički fakultet i bit ću političarka, na što joj ja kažem "nemoj, molim te", sa smiješkom priznaje Milanka.

Zaključak svega je da se jedino sami možemo boriti protiv tromosti sustava, loše birokracije i neažurnosti. Upravo onako kako je učinila Milanka gestom posvajanja, koja je oplemenila i uljepšala dva života.

"Kad su posvojanja u pitanju, uvijek kažem ljudima da moraju samo biti užasno uporni. Dakle, oni su ti koji moraju gurati cijeli sustav ispred sebe. I oni koji su imali dovoljno energije, koji nisu odustali ti su uspjeli. To je moj jedini savjet. Inače majčinstvo koje doista zna biti nekada teret je ustvari jedno lijepo iskustvo i doista je lijepo imati dijete", zaključila je Milanka.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

