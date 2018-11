Milana Vlaović je nedavno uplovila u bračnu luku s višegodišnjom ljubavi Borisom Kovačekom.

Milana Vlaović je danas iznimno sretna i ostvarena žena. Tome je sigurno pridonijela i ljubav s Borisom Kovačekom za kojeg se udala prije mjesec dana.

''Bilo je točno onako kako sam si zaželjela i jako sam sretna bila. Mislim da je sasvim u redu u nekim godinama ispunjavati neke svoje želje. Tako da ono što mislim, to i radim'', kazala je Milana Vlaović.

Jedan od svojih najsretnijih dana u životu provela je u vjenčanici koju je izradila njezina prijateljica, Metkovka Matija Vujica.

''Ja sam ove godine bila gošća Sarajevo Film Festivala, tako da mi je Matija i za tu prigodu napravila jednu prekrasnu haljinu i evo sad je bila zadužena i za vjenčanicu i stvarno je pogodila'', otkrila je.

A prvi ples Milana i Boris su odradili uz nastup Gabi Novak, koju iznimno cijeni, i jedan od njezinih najvećih hitova.

''Ona je za mene prvi i jedini izbor bila tako da mislim da sam imala čast da je Gabi mogla pjevati na mojoj svadbi'', kazala je Milana.

Milana se dugi niz godina intenzivno bavila pisanjem pjesama i vođenjem karijera Vesne Pisarović i Lane Jurčević, s kojima je počela surađivati kada su bile još tinejdžerice, a intenzivan rad na albumima i briga za njih dovela su do blagog zasićenja od glazbe.



Malo ljudi zna da je ova svestrana dama završila edukaciju iz psihoterapije te danas u Centru za psihološku pomoć Udruge "Sve za nju" pomaže ženama oboljelim od karcinoma.

Milana ima i pjevačko iskustvo jer je snimala prateće vokale za Tajči s kojom je nastupila i na Eurosongu u Zagrebu, no iako se odlično snalazi s mikrofonom na pozornici, ta ju uloga nikada nije privlačila.

''Mislim da treba čovjek imati u sebi upravo taj neki nerv da želi izaći pred ljude i da im želi nešto dati. Ja to činim na jedan drugi način'', govori Milana.

Milana se nedavno vratila svojoj vječnoj ljubavi glazbi i napisala pjesmu Minei.

''Ona sve zna i ona je jedna odrasla žena koja je svoj put prošla. Dakle, možda je to bio razlog zašto sam uopće odlučila dati pjesmu jer sam osjetila na sebi da više ne bi imala snage uzeti nekoga s 18 ili 19 godina i onda ga praktički glazbeno, životno i na neke druge načine odgajati'', priznaje Milana.

Milana dokazuje da je puna životne energije i samo je pitanje s kojim će nas novim izazovom iznenaditi.

