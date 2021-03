Mila Elegović, nakog višegodišnje stanke, vratila se na male ekrane i već je napravila pravi ''dar mar''. U razgovoru s Anjom Benetom za IN Magazin, lijepa je glumica otkrila zašto je oduševljena ulogom u našoj popularnoj seriji, ali i svoj ljubavni status. Može li se još jednom Zzamisliti u braku te kakav je muškarac može osvojiti.

Mila Elegović ne krije oduševljenje ulogom Mirjane Mace Čičak zbog koje je nakon cijelog desetljeća ponovno zaigrala na malim ekranima.

"Mene nije bilo 10 godina godina na televiziji, ja stvarno nisam jako dugo snimala. Ovaj posao sam shvatila kao jedan veliki dar jer u vrijeme korone, u vrijeme kad je industrija zabave za mnoge ljude zatvorila svoja vrata, ja sam dobila fenomenalnu ulogu, fenomenalnu i tako da sam uživala u svakom danu provedenom na setu. Moram samo reći da smo se scenarist, cijela ekipa i ja potrudili do krajnjih granica ne bi li Maca šefica policije napravila stvarni dar mar u Dizmovu", rekla je Mila.

Baš kao i u stvarnom životu i u seriji se primila mikrofona i izazvala pravu lavinu oduševljenja.

"Zanimljivo je da su se scenaristi pozabavili tim muzickim dijelom mene, ali na jedan autoironičan način, što ja jako volim jer ja se uvijek volim šaliti na svoj račun. Vrlo često su krivo tumačili tu moju autoironiju kao glupost ali dobro, ali sad me već poznaju malo više. Meni je najdraža uloga uvijek ona zadnja, ona koju radim s tim da sam se za ovu posebno vezala iz jednog razloga što je u seriji uzeta moja pjesma Ćilibar, dakle oko nje se isto vrti jedan dio radnje što mi je bio veliki kompliment". otkrila je Mila.

Iako dijelovi Macinog karaktera nemaju baš nikave veze s Milinim, nešto im je ipak zajedničko.

"Iza lijepog osmijeha, iza jedne lepršave ci ci ci, krije se svašta. To bi bilo nešto što je najsličnije, jer mene ljudi ovako kad me sretnu onda me dožive kao jednu micicu, macicu, ali micica macica se u sekundi moze pretvoriti u jednu ozbiljnu mačku", izjavila je.

Lijepa glumica koja je prošle godine zakoračila u šesto destljeće života bez daha ostavlja muškarce i u stvarnom životu. Na njezinom izgledu, ali besprijekornoj liniju mogu joj zavidjeti i duplo mlađe od nje. Koja je tajna?

"To vam je vrlo jednostavno. Malo jedete, umjereno vjezbate i to radite stalno. Mislim da su tri stvari koje su najvažnije za glumicu i za ženu da je disciplinirana da je fleskibilna i da je izdržljiva", otrkila je Mila.

Ne sumnjamo da mnoge pripadnike jačeg spola zanima i Milin ljubavni status.

"Jesam slobodna? Trenutno da. Između brakova", izjavila je.

Iako iza sebe ima brak s našim proslavljenim fotografom Ivanom Balićem Cobrom kojeg i danas naziva svojom obitelji, Mila nam priznaje da ne isključuje mogućnost da još jednom zaplovi bračnim vodama. A evo kakav bi muškarac mogao zarobiti njezino srce.

"Mora biti muškarac, ne smije biti imitacija muškarca. Biti mušakrac za mene znači biti karkaterno dobra osoba, biti šarmantan, biti veseo, duhovit, brižan. Ja volim reći kad muškarac postane bivša bitanga, onda mi je to zanimljivo", priznala je Mila.

Više nego zanimljiv je i Macin lik kojim će Mila Elegović, ne sumnjamo, svakog radnog dana u večernjim satima mnoge prikovati za program Nove TV. Dar mar je zagarantiran.

