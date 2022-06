Mila Elegović u svojem je matičnom kazalištu Komedija proslavila 250 izvedbu mjzikla Mamma Mia i ispunio joj se još jedan san - objavila je slikovnicu za djecu, a glavni likovi njezine bajke o radosti, kako je naziva, imaju pernati junaci. Koji? Saznajte u prilogu In magazina!

Glumicu i pjevačicu Milu Elegović gotovo nikad nećete vidjeti bez osmijeha. Razloga je mnogo, a ta se lista produljila za još jedan. Objavila je svoju prvu slikovnicu, a prve reakcije djece bili su upravo osmijesi.



''Apsolutno da, moram priznati da nisam očekivala da će ih doći ovoliko, u ovolikom broju. Bili su sjajna publika, sve su lijepo izdržali, popratili, nije bilo incidenata. Slikovnica im se jako sviđa koliko vidim, tako da sam, ono što se kaže, porodila dobro, pustila u svijet ovu bajku o radosti'', govori Mila.



U njezinoj bajci glavnu riječ vode ptice i traži se odgovor na pitanje: ''Zašto ptice pjevaju?''



Ptice ti pjevaju zato što su radosne iz jednog čisto banalnog za nas, a ustvari čudesnog razloga, a to je zato što je svanulo sunce, jer su sretne što su žive. U današnjem trenutku toliko puno ljudi traži smisao svog života, a smisao je da smo dovoljni, dovoljno je što smo živi, što je sunce, što smo dobro, što smo tu. Tako da ne treba previše komplicirati, to ti je smisao ove bajke'', objasnila je Mila.



Uz čarobne ilustracije, dašak čarolije u ovoj bajci daju i arhaične riječi koje kao da su izvučene iz neke davno zaboravljene škrinje.



''Iskreno da ti kažem i ja sam se iznenadila kad sam vidjela da me ta neka arhaična jezična konstrukcija opalila u te rane jutarnje sate i čak sam se malo prepala i nisam bila sigurna hoće li se to ljudima svidjet pa sam to pokazala ženiko ja ako ništa drugo, zna pisat super tekstove, to je Tihana Buklijaš Bakić, evo napsiala je Tick Tock pa žena valjda zna i ona je rekla ''pa to ti je super, dj ajde, ajde'' i onda sam se tu malo ohrabrila'', govori Mila.



Uz slikovnicu, Mila ovih dana slavi i 250. izvedbu mjuzikla Mamma Mia, koji svaki put izaziva ovacije publike.



''Te neke 2014. ako se ne varam, sam rekla ''OK, godinu dana ćeš morat držat tu liniju za badić, sad je prošlo ne znam koliko godina, majko moja, još uvijek ja ne smijem ništa jesti jer znam da imam Mamma Miu i da će doći ta scena ''Does your mother know'', trenutak istine. Evo preksinoć se dogodilo to da je publika cijelu predstavu skandirala pjevala s nama, ali doslovce cijelu, svi smo se rasplakali, kompletan ansambl je bio izvan sebe, tako da nisam očekivala, ali život je obično sve ono što ne očekujemo, bar kod mene, ne znam kako kod vas, ali ja sve što sam planirala, sve je propalo! Pa dobro, nije baš tako, šalim se, ali zaista je istina da je život ono što se događa dok planiraš neke druge stvari'', priča Mila.



A voli Mila uplesti svoje prste u različita područja i stvarati. Je li njezin poslovni multitasking plod nepresušne kreativnosti ili ambicije?



''Bit ću iskrena s tobom, naime bilo je trenutaka u životu kad sam to radila iz ambicije, moram sad ovo, moram se dokazati, što je prirodno jer ljudi se žele dokazati, pogotovo ljudi u javnom poslu gdje se vaš posao stalno mjeri sa plusom ili minusom, pa odna ti se to dogodi, međutim kad se oslobodite toga, a obično se oslobodite u trenutcima kad dobijete po nosu, što visoko letite pa padnete, onda skužite šta vam je važno, a važno je samo da radite ono što volite. A ja iskreno, volim i izazov. Tako da volim izazivati'', govori Mila.

Što god radila u životu, njezin je moto isti - raširi krila i leti.



''Pa čuj, ja ti letim. Ponekad mi se dogodi i da padnem na sve četiri, ponekad padnem na nos pa se teško dić, ali je opet važno da imaš krila, jer neki ljudi si iščupaju krila ili dozvole da im drugi iščupaju krila, a ja ti eto letim pa kako mi bilo. nekad nisko, nekad visoko!'', kaže Mila.

Ostaje nam samo provjeriti koliko visoko lete njezini pernati junaci u slikovnici ''Zašto ptice pjevaju?''

