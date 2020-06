Mila Elegović ovih dana vratila se na kazališne daske. Inspiracije joj ne nedostaje ni za nove glazbene uratke, ali ni bajke. Glumica koja je ovog vikenda proslavila 50. rođendan, bez zadrške je progovorila o svojim osjećajima zbog ulaska u šesto desetljeće. Našoj Lani Samaržiji ispričala je i zašto se u doba pandemije preselila bivšem suprugu.

Mila Elegović ne samo da je u životu putovala i guštala kroz uloge, već često i za svoj život kaže da je jedno itekako zanimljivo putovanje u kojem neizmjerno uživa. Osim po glumačkim ostvarenjima, poznata je i po glazbenom opusu, a početkom godine ispunila je svoj san i postala showgirl i to, kako ponosno ističe, u najboljim godinama - na pragu pedesete.

"Ja sam nekako nanjušila intuitivno da će biti svašta pa sam cijelu ovu godinu proglasila slavljeničkom, nisam znala da ćemo biti u lockdownu, ali sam 22.2. imala premijeru svog showa i najavila svim svojim prijateljima i kolegama da ja svaki mjesec slavim rođendan, sa svojim showom", izjavila je glumica.

Pedeseti rođendan službeno je stigao ovog vikenda, baš na dan našeg razgovora, a jedino što je željela jest da o godinama otvoreno govorimo. Babe, kao ona kaže, uvijek su ''in''.

"Izvana može biti ovo, ali iznutra kuca jedna baba i kaže ''ej Mila bok, što ćeš sad?'' Veseli me moj rođendan pedeseti, okrugli, ulaz u šesto desetljeće života jer je moj život okej", zaključila je Mila.

I što se hoće to se može, kaže. Još prošli tjedan tako je završavala tri mjeseca dugu renovaciju stana koji je stradao u potresu.

"To je inače stan mog bivšeg muža kojem sam se ja preselila da bi mu bila pri ruci za vrijeme korone jer je on u visokim godinama, i onda se sve to skupa srušilo. Đorđićeva ulica je potpuno devastirana bila i ja sam znala da moram poduzeti sve što je u mojoj moći da stan obnovim", otkrila nam je Mila.

Biti uz one koji su nam najvažniji u životu, mnogima je bilo jedino važno proteklih mjeseci. Iako su se razveli još prije 14 godina, za nju je to upravo bivši suprug, fotograf Ivan Balić Cobra.

"S time da sam ja s njim jako puno radila, i on je jako puno toga učionio za moju karijeru, tako da je to jedna kreativna duhovna simbioza koja nije neuobičajena među umjetinicima samo ljudi to ne žele govoriti. I normalno je da uvijek pomognem svom bivšem suprugu kad mu to treba", zaključila je.

A onda se spremno vratila kazališnim daskama Kerempuha. Cabare ''Preko veze'' prva je njezina predstava nakon ponovnog otvaranja kazališta. Bio je to za nju poseban trenutak, ali i vrijeme za uspomene.

"Ustvari ovdje je krenula moja karijera, jednom davno 1994. godine na ovoj sceni sam se pojavila u kratkim hlačicama, to je sve bilo puno Bad Blue Boysa, da, i to ti je ovako izgledalo. Ja sam izašla van i oni su svi krenuli vrištat, i sjećam se da mi je Rade Sarađan fotograf rekao ''mala poletjela si''", prisjetila se.

I definitivno je poletjela. Mila iza sebe ima niz uspješnih uloga, što kazališnih, što televizijskih. Vlasnica je i glazbenog albuma, a nove pjesme nastavila je pisati i u izloaciji. Uskoro ćemo joj, čini se, pripisivati i titulu spisateljice.

"Dječje selo Lekenik je napravilo jednu krasnu akciju poznati pričaju bajke. Meni su bile dosadne sve ove znane, jer su ih svi pročitali i sve su iste. I onda sam sjela i napisala svoju, i shvatila, okej, možemo sad i to. Tako da ''Carstvo bijele sove'' je u nastajanju", otkrila nam je.

I Mila je sretan i ispunjena. Predstave i glazbeni nastupi ponovno su popunili njezin raspored i zato je za rođendan poželjela samo jedno:

"Samo zdravlje, ništa drugo, i to si želim i to želim svima nama, zdravlje. S obzirom da je ovo okrugla brojka, onda mogu i ja jednom reći hvala Nova TV što me pratite sve ove godine", poručila je za kraj Mila.

