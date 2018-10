Glumica Mila Elegović više ne krije da je zaljubljena. Dok identitet svojeg dečka vješto krije, prvi put javno svoju je bolju polovicu predstavila pjevačica Colonije Ivana Lovrić. Nives Celzijus priželjkuje duet s Mirom Ungarom, a Ecija Ivušić podijelila je svoje tajne za bujni dekolte.

Na reviji modnog brenda Duchess pozornost su plijenile dvije ljepotice. Nives je prošetala novu frizuru, osmijehom dokazala da je sretnija nego ikad, no ljubavi nema na vidiku.



''Stalno sam u nekim inovacijama bar što se frizure tiče, ništa mi se ne dešava u životu pa bar da mijenjam frizure!'', rekla nam je u svom stilu.

Eciju Ivušić prijatelji su zezali da je za izlazak odjenula košulju svog dečka.



''Privatno u zadnjih 100 godina niti jedan put to nisam napravila, ali dobro, nema veze. Da imam dečka onda bi stalno!'', kaže.

Svojeg je dečka zato prvi put javno predstavila pjevačica Colonije. Samozatajna Ivana Lovrić na Instagramu je otkrila tko joj je ukrao srce.



''Prebacila me ova južina pa sam išla pokazat momka! Bila je prikladna pjesma pa sam mu posvetila koji stih'', otkrila nam je.



Gospodina Savršenog očito je našla i Mila Elegović. Detalje ne otkriva, no ljubiti stigne.



''Stignem! Ali neću ti reći!'', rekla nam je glumica u svom stilu.

U srce predsjednice Kolinde i brojnih Hrvatica ušli su i elegantni modeli Duchess kolekcija. Modni dvojac sada je predstavio i nove ''must have'' komade.

Utegnute obline u ovakvim haljinama dolaze do izražaja. Preferiraju li domaće zvijezde vretenaste mišiće ili opušteniju karoseriju?



''Teretane su postale naši drugi domovi, kućni boravci. Nije istina da su samo lijepi ljudi utrenirani ljudi, ne! Ljepota ima različite gabarite, pa ko voli nek izvoli, ali ja ipak volim ići u teretanu!'', priznala je Mila Elegović.

Kad su obline u pitanju, Ecija tvrdi da ''nije neka sreća'' kad je njezin dekolte u pitanju.



''Meni zapravo laska kad netko kaže da sam ja istaknula dekolte, a to se dosta često događa. No ja imam toliko siromašan prirodni dekolte, da je meni to famozno, meni je to super, priznala je i otkrila nam trik za svoj pompozni dekolte.



''Eee, ako to itko zna, onda to ja znam. Pa jako dobar grudnjak, push up a ima tu i svakakvih silikonskih umetaka koji mogu ići izvana, ne mora se rezat koža da ide iznutra'', objasnila je Ecija.



Reviju je nosila i poznata srbijanska manekenka Dejana Živković. Kaže da usprkos uvriježenom mišljenju, Srpkinje ipak ne odlaze pod nož češće od Hrvatica te da to ovisi od oosbe do osobe.

''Od dame do dame'' je i da izaberu neki od komada iz kolekcije te ove jeseni i zime jednostavno zablistaju.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.