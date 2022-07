Miss Universe Hrvatske Mia Žaja u visokom je stupnju trudnoće i ekskluzivno je kamere IN Magazina ugostila u svojem domu gdje je sve spremno za dolazak djevojčice. Kako su nazvali malenu i zašto ne preskače prenatalne treninge ova okrunjena ljepotica otkrila je Davoru Gariću za In magazin!

U domu jedne od najljepših Hrvatica vlada slatko iščekivanje. Miss Universe Hrvatske 2018. Mia Žaja u visokoj trudnoći čila je i poletna.



''Pa dobro podnosim, stvarno nisam očekivala da će mi biti tako jednostavno, zahvalna sam Bogu jako zbog toga. Osjećam se super, nemam nikakve tegobe, nikave bolove i samo čekam da mala dođe'', priča Mia.



Malena je već dobila i ime - Elina. A mama i beba dobre su prijateljice.



''Osjetim njen ritam spavanja, buđenja, znam šta voli jesti, reagira na neke stavri, lubenicu obožava, zapravo sam sad postala svjesna da imam jedno malo biće i da će uskoro biti tu s nama i da ćemo upotpunit ovaj naš prekrasan dom sa još jednim ljudskim bićem i ta spoznaja jednostavno se ne može opisati riječima'', priča Mia.



Do tog trenutka neće morati još dugo čekati.



''Još mjesec i pol imam negdje do termina, skoro 2, 19.09. je finalni termin, ali imam neki osjećaj koliko se vrpolji da bude ona to i malo ranije'', govori Mia.



Iako se to gotovo ne primjeti, Mia je u trudnoći dobila koji kilogram više od planiranog.



''Da, jesam, jako puno sam dobila kila za moje pojmove. Čak i doktori kažu da sam dosta dobila, dobila sam oko 16 kila sveukupno'', kaže.



Dječja soba za malenu Elinu već je spremna.



''Kimbač je na točkiće tako da ga mogu u početku kad će mi to biti potrebno odvuć u sobu da beba spava s nama jer znam da će to biti praktičnije sigurno'', otkrila je bivša misica.



Iako stiže malena princeza, roditelji se ipak nisu odlučili sve obojiti u ružičasto.



''Više smo birali ove neke neutralne boje i to nam više odgovara, znam da će biti jako puno roze u pozadini, pa smo pripremili ajmo reć te neke neutralne boje da paše i uz tu rozu koja kasnije dolazi'', kaže.



Mia je sudbonosno da izrekla svojem Filipu prošle godine u rujnu, a budući tata jednako je uzbuđen.



''Ja sam iskreno očekivala da će on to shvaćati sve u drugoj fazi kad beba dođe, međutim on je to počeo percipirati već i sad i osvještavati sve to skupa kad i ja prije nekih mjesec dana, kad je meni trbuh narastao i kad je beba počela udarati, kad je on nju osjetio i tako dalje, tako da sam dosta zahvalna i njemu jer mi dosta pomaže'', kaže.



Da je Filip njezin čovjek iz snova, znala je čim ga je ugledala.



''Ja sam to znala odmah. To je prvi čovjek na ovom svijetu kojeg sam upoznala i znala sam od tog trenutka da želim s njim zapravo sve. Ne mogu reć da mi je trebalo neko određeno vrijeme, onaj tren kad smo se upoznali, to je bilo to'', kaže.

Ova okrunjena ljepotica završila je dva fakuklteta, 12 je godina profesionalno igrala odbojku, svira klavir i obožava sport. Jednako brine da blista iznutra i izvana.



''Apsolutno mora postojati balans jer bez tog balansa možeš biti najljepši na svijetu, ako nemaš tu karizmu iznutra i taj karakter, jednostavno taj svijet nije za tebe, moraš imati i jedno i drugo, full package moraš biti da bi nešto i ostvario'', kaže.



Dugogodišnja sportašica dobro zna prednosti aktivnog načina života pa je u trudnoći redovita na prenatalnim treninzima. Liječnici kažu da onda i porođaj ide lakše.



''To je i jedan od razloga zašto sam i ostala aktivna, svi se bojimo tog trenutka poroda i nadamo se da će to proći što lakše i što bolje. ja sam poprilično aktivna i iskreno se nadam da će to doprinjeti mom lakšem porodu'', kaže.



A i beba će, sudeći po aktivnom životu u maminom trbuhu, biti sportašica.



Mia se voli počastiti i različitim masažama i tretmanima uljepšavanja, iako su oni u trudnoći svedeni na minimum.



''Zato što se pokušavam i sama opustiti, utječe mi to dosta i na glavu, i na psihu i na sve tako da prakticiram to svaki tjedan, tri puta tjedno imam treninge onda usput odradim i taj wellness dio'', kaže.



A koja je tajna uspješnog braka s obzirom na to da sa suprugom Filipom, uz ljubavne, dijeli i poslovne obveze.



''Ja mu pomažem u njegovom biznisu, on meni u mojem, ostvarujemo se, ali volimo imati odvojeno vrijeme i bez jedno drugoga, i mislim da je to ključ uspjeha'', kaže.



Prva je beba tek na putu, no nema dvojbe hoće li u budućnosti dobiti bracu ili seku.



''Definitivno nećemo ostati na jednom djetetu, plan je imati više djece, sad koliko nam Bog da, to ćemo vidjeti'', otkrila je.



Čini se da u životu ove mlade poduzetne ljepotice sve ide besprijekorno i savršeno.



''Ništa nije savršeno, tako nije ni kod mene, ali vizija savršenog života je ovo što trenutno ja ostvarujem'', zaključila je.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.