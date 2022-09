Crna kosa, tetovaža na bedru, odjevena samo u triko boje kože, i sve to u njezinu novom provokativnom videospotu. Mlada pjevačica Mia Negovetić njime je ovih dana iznenadila publiku, ali i poruka koju je željela poslati sasvim je drugačija. Lana Samaržija s Mijom je za In magazin razgovarala o njezinu putu od djevojčice do žene, velikom koraku u samostalan život, ljubavi i planovima za budućnost.

Miljenica publike anđeoskog glasa u svojem najnovijem videospotu odjevena je samo u triko boje kože, sa sebe trga kožu i u ruci drži krvavo srce. Malo je reći - Mia Negovetić iznenadila je i šokirala sve!

''To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom da sam na sceni od 11 godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu. U biti je to uvijek neka vodilja ljudima'', govori.

Ali razumijevanja za to ima. I ona teško može zamisliti život da je nitko ne prepoznaje:

''Rijetko kada se prisjećam života prije scene. Nekako kao da sam oduvijek na sceni. Rođena i bačena na scenu. To je ono što sam oduvijek htjela, od malih nogu sam sanjala da budem na sceni. Da pjevam pred ljudima da im prenesem nešto, što god to bilo'', kaže.

Iako je na scenu stigla sa svojih 11, otad je prošlo već 9 godina. Ova 20-godišnjakinja je odrasla, više ne pjeva dječje pjesme, već stvara svoj prvi autorski album:

''Krenula sam u tom smjeru iako ja ni sama ne znam koji je to smjer, ne znam odredit žanr svoje pjesme, ne bi rekla da je pop čisti, ima element svega, to je u biti bila čista moja inspiracija koja je došla u tom trenutku, tako je i došlo do promjene'', kaže.

I, da, promijenila se! Ne samo žanrovski, već i izgledom. Volejla bi da naglasak nije na boji njezine kose, tetovaži, pirsingu ili odjeći. I upravo o tome govori u pjesmi 'Mijenjam se'':

''Skidanje kože i srce, u biti to skidanje kože, cijela ideja spota je da se ja mijenjam. Kao zmija nekakva mijenjam kožu, što je normalan proces odrastanja, tako bi to nekako opisala. A to srce koje na kraju ispuštam iz svoje ruke je srce koje dajem publici kada stvaram nešto'', kaže.

Za ovu pjesmu o transformaciji sama je napisala stihove i glazbu. Vjeruje da je na taj način vjerodostojna na sceni.

''Kada stvaram nekakvu pjesmu, bilo koju, kada ju završim taj osjećaj da sam sama rekla nešto i da imam priliku to pokazati publici, taj kreativni proces stvaranja mi je najdraža stvar'', kaže.

I nije tu kraj promjena u njezinu životu. Dok hoda uličicama Kastva, pitoresknog gradića pokraj Rijeke, otkriva kako već neko vrijeme živi samostalan život:

''Bio je to veliki korak u mojem životu, ali dobar korak eto. Puno lijepih stvari se dogodilo, i mislim da je to novi puteljak koji moram pratit. Iako ja i dalje tražim savjet i od svog tate i svoje mame, uvijek ću tražiti, oni imaju najvažniju ulogu u mom životu, ali mislim da je fora taj neki proces kada imaš sve na svojim rukama. Nekako je sve na tebi'', kaže.

Sretna je i u ljubavi, i to više od godinu dana.

''Ne znam što bi da nemam njegovu podršku svaki dan. Mi smo se stvarno, baš smo se našli. Dva umjetnika, i međusobno se podržavamo, poštujemo i mislim da je to najvažnije'', kaže.

I možda se volimo sjećati one djevojčice koja nas je osvojila na sceni, no vrijeme je da ozbiljno zavolimo ozbiljniju i hrabru Miju Negovetić jer nam upravo ona ima još štošta zanimljivo za pokazati!

