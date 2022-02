U Opatiji bajnoj na Dori Mia Dimšić osigurala je svoju ulaznicu za ovogodišnji Eurosong u Italiji. Marko Bošnjak za In magazin je ispričao je li mu status favorita bio stresan, a Mia Negovetić o ljutoj konkurenciji u backstageu. Što se događalo iza kulisa ovogodišnje Dore saznao je Davor Garić.

'''Toliko sam uzbuđena da u ovom trenutku nemam pojma koliko sam uzbuđena. Reći ću sve kad se malo naspavam i odtulumarim. Statua Dore je dosta teška, dugo sam je sad držala i možda moram generalno malo na ručnim mišićima poraditi, ali kad je statua Dore u pitanju isplati se tegliti'', raspričala se Mia Dimšić nakon pobjede na Dori, iako i sam njezin osmijeh govori tisuću riječi.

A koliko je očekivala pobjedu?



''Nadala sam se naravno, vjerujem kao i svi. Jako sam puno dala, jako smo se puno pripremali. Nismo ništa prepuštali slučaju, tako da ja samo mogu reći presretna sam što se isplatilo'', rekla nam je.



A Marko Bošnjak do samog je kraja bio jedan do glavnih favorita. Koliko mu je to bio pritisak, nabijalo tremu ili mu je to davalo vjetar u leđa?

''Meni je to davalo jedan ogromni vjetar u leđa jer sam i najmlađi pa je to nekako sve skupa samo jedan veliki kompliment za mene i poticaj da budem bolji i to je to'', zaključio je Marko.



A kakva je atmosfera vladala u backstageu na probama, jesu li kandidati bili prijateljski nastrojeni ili?

''Pa sigurna sam da ima ''Ovaj mi je konkurencija'', ali ja to kažem u facu, meni to nije problem jer stvarno ima jako dobrih izvođača i kvalitetnih pjesama'', iskrena je bila Mia Negovetić.



Što Bernardu Bruno gura da preskoči sve prepreke i živi svoj san?

''Jednostavno sam rođena ovakva, s tom sljepoćom, ne znam što, ali ne tražim sažaljenje jer prvo i osnovno sažaljenje nikome ne pomaže, a bilo je već nekakvih komentara ''Daj prihvati već jednom da si slijepa, moraš biti zahvalna da živiš kako živiš, ne traži više pa sam si mislila ''E sad ću ja vama pokazat! Neću se ja zadovoljiti s nečim manjim, s nečim lošijim, idem ja živjet punim plućima!' Ja samo ne vidim, a sve ostalo je OK, sve ostalo je ok. Nije fer ni svima ostalima koji su kao ja, koji zalužuju živjeti kako treba. Treba se izboriti za full real life'', zaključila je ova glazbenica,



A prošlo je točno 25 godina od kad su se Enice probudile na Euroviziji!



''Jao, baš zvuči nevjerojatno ta brojka - 25 godina. Ali evo, kao jučer, sjećam se uzbuđenja u Opatiji, to je stvarno bio jedan poseban događaj u našem životu, zapravo početak naše karijere u onom pravom smislu te riječi'', ispričala je Ivona Maričić.



Misli li pjevač Toma da na Dori, na Euroviziji postoje neka lobiranja oko kojih se uvijek nešto priča?

''Lobiranja su uvijek na nekoj osobnoj razini. Svi mi pozviamo svoje ljude da glasuju. Kad netko kaže lobiranja na razini produkcije ili onih koji dijele bodove, neću biti bezobrazan, niti se izraziti pogrešno, to je jedna velika neistina'', tvrdi.

A koliko je prijateljstava sklopljeno, je li bilo svađa i što se još događalo u backstageu?



''Moram ti reći da sam ja jako iznenađena koliko malo skandala, jako smo dosadni. Energija je bila izrazito pozitivna, pamtim druženja jedan dan kad je proba bila posebno duga. Koliko su te duge probe loše, toliko su super što smo se svi zbondali i svi su svima davali savjete i pomagali i to je najveća vrijednost ovog festivala'', zaključila je za kraj Mia Dimšić, pobjednica ovogodinje Dore.

Cijelu priču pogledajte u prilogu In magazina.

