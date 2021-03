Miljenica publike, pogotovo one najmlađe, pjevačica je Mia Dimšić. Ona je u 2020. bez koncerata napisala knjigu i radila na novim pjesmama, među kojima ima i onih na engleskom jeziku. O svojem novom singlu, koji je prije nekoliko dana objavljen, negativnim komentarima s kojima se susretala na putu do uspjeha, ali i ljubavnom statausu razgovarala je s Julijom Bačić Barać za IN magazin.

Smirenost i uvijek pozitivan stav Mijine su vrline, zato na estradi njeguje samo prijateljstva.

''Ja sam kao osoba dosta nekonfliktna i stvarno ne volim neku dramu, to je faza koju sam ostavila u srednjoj školi. Kad netko i pokuša biti u konfliktu sa mnom, ja se tu jako brzo maknem i ne želim uopće imati ništa s takvom pričom'', govori Mia.

Ipak, otkako se pojavila na sceni i dokazala da se trudom, radom i talentom može uspjeti, susretala se i s mnogim tračevima o tome kako je zapravo uspjela.

''Budući da si žena, ili si s nekim bila ili si nekome platila. Čula sam dosta nekih, recimo ljudi s kojima sam navodno bila u nekom prisnom odnosu, a koje većinu i ne poznajem. S vremenom sam se naučila jednostavno dobro nasmijati'', priča.

Nasmije se danas i na komentar koji se često može čuti, a glasi: "Tko nju gura?"

''Tko ju gura, to su komentari za naivne ljude jer svatko tko se želi baviti ovim poslom, neka slobodno proba, pa ćemo nakon pola godine, godinu razgovarati o tome koliko te tu netko može pogurati i koliko je to jednostavno i divno kao što izgleda na TV-u'', govori Mia.

Svojim je pjesmama osvojila publiku svih generacija, a najčešće joj prilaze ipak oni najmlađi.

''Sad kako nema tih javnih nastupa pa se dogodi da me netko zaustavi na ulici, bude mi zapravo jako neobično i treba mi nekoliko sekundi da shvatim zašto se to događa. Aha, joj da, ja sam pjevala u prošlom životu'', šali se Mia.

Ova dvadesetosmogodišnjakinja o svom ljubavnom statusu šuti, a vidi li se jednog dana s obitelji i djecom, i za to je, kaže, još prerano.

''Ne volim imati planove u tom kontekstu, mislim da su to stvari koje su toliko emotivno bazirane da uopće s planom ne mogu imati veze. Mislim da je bolje da ne govorim o ljubavnom životu, ja se bolje osjećam i čuvam nešto što mi je važno za sebe'', kaže.

A svoje emocije najčešće ipak ispriča baš u pjesmama. Jedna takva, nova stiže već na ljeto.

