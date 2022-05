A sada odlazimo na plesni podij s najtrofejnijim domaćim plesačicama, koje gledamo i u showu Ples sa zvijezdama. Gabriela Pilić, Valentina Walme i Paula Jeričević višestruke su državne prvakinje, no iza spektakularnih koreografija i svjetla reflektora kriju se mnoge tajne. Zašto su se u ples zaljubile na prvi pogled i kako im je Ples sa zvijezdama promijenio živote, dame su otkrile Davoru Gariću za In magazin.

''Život. Ne treba mi ni rečenica, ples mi je život!', bez imalo razmišljanja rekla je Gabriela Pilić.

''I uvijek se mogu u tom opustiti, ako sam živčana to istresem u plesu, a ne riječima, ako sam sretna, pokažem plesom'', dodala je Paula Jeričević.



''I kad stanem u plesne cipele imam osjećaj da mogu sve. Svi problemi nestanu, uđem u taj neki svoj svijet gdje stvaram i osjećam se predivno'', kaže Valentina Walme.



Valentina je državna prvakinja u latinoameričkim i standardnim

plesovima i broji više od 200 pobjeda na međunarodnim i domaćim turnirima. U ples se zaljubila na prvom treningu, kad joj je bilo samo šest godina.



''Ja sam rekla tati ''Tata, ja želim ovo raditi!'' i od tu je krenulo. Turniri, natjecanja, edukacije, seminari, projekti, spotovi... Oduvijek sam znala da se želim baviti plesom i baš mi je drago da sam ustrajala u tome i da nisam odustala jer bilo je naravno momenata kada ti je teško, kada nisi motiviran, kada ti je puna kapa svega'', kaže Valentina.



Gabriela ima 16 naslova prvaka Hrvatske u latinoameričkim, standardnim i kombinaciji deset plesova. Uz brojne prednosti, profesionalni plesači ipak se susreću i s pokojim nedostatkom ovog sporta.



''Nama curama dosta pate koljena u plesu jer plešemo u štiklama, pa je težina naprijed i ulazimo u te neke ne baš zdrave pozicije u visokim petama tako da dođe do zamora materijala sa godinama, ima tako nekih i političkih igara, i noževa u leđa, ali mislim to je vjerojatno u svemu u životu tako da tih stvari ima i u plesu naravno'', kaže Gabriela Pilić.



Paula je čak jedanaest puta bila državna prvakinja pa je uspomena s plesnog podija napretek.



''Meni je definitivno najdraža uspomena... Kako sam ja dugo dugo čekala partnera, onda mi se ajmo reć posrećilo, iako sam radila pa zaslužila sam to, kad sam počela plesati sa svojim prvim partnerom Marijanom Bilonićem i kad smo osvojili prvo državno prvenstvo. Ja se točno sjećam, bilo je prvo polufinale, da sam ja brzo išla na one papire da vidim jesam li ja uopće prošla u finale, nisam uopće bila svjesna da ja mogu biti državni prvak i bila sam državna prakinja i to će mi uvijek biti najdraže'', priča Paula Jeričević.



Uz latino i standarne plesove Valentina je plesala i u videospotovima i na turnejama velikih glazbenih zvijezda poput Severine i Nataše Bekvalac.



''To je jedno prekrasno nadrealno iskustvo. Mi svi znamo da su oni došli gledati i Severinu i Natašu, a stati uz takve ikone, da ti s njima dijeliš tu strast, da dijeliš s njima dio neke njihove magije, to je neopisivo'', priča Valentina Walme.

A svega toge ne bi bilo bez potpore njihovih bližnjih.



''Jako je bitna podrška, pogotovo bolje polovice jer je ovo specifičan sport, hvala Bogu moj zaručnik ima razumijevanja, i podržava me maksimalno, od roditelja isto, da nije bilo njih i njihvoe podrške, sumnjam da bih nastavila'', kaže Paula.

Bliži se i finale Plesa sa zvijezdama. Puca li Gabi ponovno na pobjedu i u ovoj sezoni?



''Svi druge se vode ovom ''pa bilo bi glupo da opet pobijediš'' a ja kažem 'pa ne bi bilo glupo, zašto bi bilo''...hahahha... Naravno da bi bilo lijepo, nije to sad nikakav glavni cilj, meni je uvijek cilj da mi svoj tjedan i svoj ples, odnosno sad već i dva plesa, odradimo najbolje što možemo'', kaže Gabriela.

Pobijedili ili ne, u ovom se showu stvaraju neraskidiva prijateljstva.



''To što ti imaš sa svojim partnerom...ti znaš...u Plesu sa zvijezdama nešto najljepše što mi se dogodilo je prijateljstvo s tobom, prijateljstvo s Pedrom, nijedna ocjena, nijedan komentar ne može zasjeniti to što mi imamo, tako da bi rekla da je to nešto najljepše iz ovog projekta!

Pusti ti tko je prvi, tko će ući u finale i ocjene i komentare, stvarno je to nebitno, uvijek ti ostane taj YouTube klipić i samo mi ćemo znati kroz šta smo mi prolazili cijeli taj period i koliko smo se smijali, ali i koliko nam je bilo teško'', zaključila je Valentina Walme.

''Super mi je došao Ples sa zvijezdama zato što je to jedan format gdje ti možeš ostvariti sve svoje želje, kreativu, jer ja odmalena volim staviti slušalice i onda zamišljati koreografije, scenu, gdje to radim, kako to radim, i onda dođeš tu i ovi ljudi ti sve to omoguće tako da je jako nestvarno i ne mogu bit sretnija, smijem se dok pričam o tome'', govori Paula Jeričević.

Novi rasplesani spektakl čeka nas ove nedjelje u Plesu sa zvijezdama na Novoj TV.

