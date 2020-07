Stanka na snimanju videospota Mejaša i Mladena Grdovića pretvorila se u druženje koje je trajalo više od 20 sati, a snimanje spota na turneji u Australiji jednog od članova Mejaša zamalo je stajalo glave. Ovo su samo neke od anegdota ovih tamburaša u proteklih 14 godina njihova postojanja. Koje su ih još zgode i nezgode pratile u tom razdoblju, ali i što donosi njihov novi album zna Julija Bačić Barać.

Najprodavaniji tamburaši u Hrvatskoj su Mejaši. Oni imaju novi album, i to treći studijski, simboličnog naziva "Nova godina".

"Ta "Nova godina" šalje jednu pozitivnu poruku nakon ove korone, da će biti bolja slijedeća valjda za sve nas. Ova 2020. je stvarno za reći doviđenja", zaključio je Edo.



A u proteklih godinu dana mnogo se toga promijenilo kad su tamburaši u starkama u pitanju.

"Neki smo se međusobno i oženili neki se tek hoće. A ne međusobno, ma ustvari jesmo međusobno", našalio se Nikola.



Njihov je prosjek stotinjak koncerata na godinu, i to najviše ljeti, ali zbog epidemije koronavirusa ta brojka će ove godine biti mnogo manja.



"Sad je ovo za nas svojevrstan šok ostali smo doma po dva, tri, četiri mjeseca. Prvo nam je trebalo da se priviknemo da ne radimo ništa i sad kad se počelo to vraćati nekako se potajno nadamo da će se vratiti u onom obliku kako je to prije bilo", priznao je Nikola.



A nekad prije putovali su i nastupali po cijelom svijetu. Lani su turneju Australijom iskoristili za snimanje novog videospota, a to je zamalo završilo kobno za vođu Mejaša Nikolu Bosilja pri kupanju u oceanu.



"Znaš kako je to kad Zagorci dođu na more, to je voda ajmo se kupati. Ti misliš da je Australija isto kao tu naše more i kad smo se išli kupati rentali smo dasku i sam Bog mi je rekao da zavežem špagu od daske oko noge, da te daske nije bilo tko zna gdje bi ja završio", otkrio nam je.



U ocean, kaže, od tad ulazi samo do koljena, a dobro pamte i strah od zrakoplova na svojoj prvoj prekoceanskoj turneji.

Ni drugi odlazak u Kanadu neće zaboraviti jer tad je njihova basista Janka pas zamalo spriječio da nastupi s Mejašima.



"Janku je pas doslovno prožvakao putovnicu i sad dan prije leta reko, idemo probati što će reći na to da je pas putovnicu", prisjetili su se.



Ali u zračnoj luci u ovu priču nitko nije mogao povjerovati.



Na kraju im se Janko naknadno pridružio, a anegdota ne nedostaje ni kad se sretnu s kolegom Mladenom Grdovićem, s kojim su prije dvije godine snimili duet.



"Pauza kad se snima s Grdovićem ne traje pet minuta nego vidjet ćemo i tako smo zaglavili 20 sati otprilike", priznao je Nikola.



Osim s Grdovićem, snimili su duet i s grupom Vigor, Lanom Jurčević, Andreom Šušnjarom i Crvenom Jabukom, s kojima su ponovili suradnju na novom albumu. A umjesto nekim novim pjesmama, Nikola će se u idućem razdoblju najviše posvetiti prinovi koja početkom kolovoza stiže u obitelj.



"Prinova koja nam stiže zvat će se Lara, to je ime koje je odabrala moja buduća supruga, a nisam se htio puno svađati s trudnicom jer kažu da je to opasno pa sam se prilagodio i prihvatio to", priznao je.



"Ja mislim da je njemu najveća muka to da poslije probe neće moći ostati na pivu, nego dečki sorry moram doma čekaju me Lara i žena", našalio se Edo.



A čekat će i Larina tatu Nikolu i ostale Mejaše vjerna publika da ponovno sviraju i pjevaju kao onda kad je sve bilo normalno i po starom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.