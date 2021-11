Jedan od najdugovječnijih hrvatskih pop sastava Leteći odred ima novu pjesmu, koju prati zanimljiv videospot. U njemu se pojavljuju i Mejaši koji su nedavno snimili obradu velikog hita Letećeg odreda "Od Prevlake do Dunava". Kako je zapravo nastala ova pjesma, o prijateljstvu s Mejašima, ali i novom, čupavom članu obitelji, Denis Dumančić razgovarao je s Julijom Bačić Barać za In magazin.

Za sve kojih nema i za uspomene - o tome pjeva u novoj pjesmi Letećeg odreda Denis Dumančić. S godinama je, kaže, sve svjesniji prolaznosti života, ali i važnosti ljudi koji nas okružuju.

''Sreća je ako ti ostanu neki stari prijatelji koji su bili baš od onih ranih dana kad se išlo u osnovnu ili srednju školu, iako mislim da je to često rijetkost'', smatra Denis.

Njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj je Branimir Mihaljević, koji potpisuje aranžman i produkciju ove pjesme.

''Kod njega smo radili na vikendici i spot u opuštenoj jednoj atmosferi. Poveli smo i djecu i pse tako da je bilo baš obiteljski'', kaže Denis.

U videospotu za pjesmu "Da se ne zaboravi" pojavljuju se i Mejaši, također Denisovi prijatelji.

A prije nekoliko tjedana Mejaši su snimili tamburašku verziju pjesme "Od Prevlake do Dunava". Da će ta pjesma biti hit, pretpostavio je davno Denis, kad je od autora glazbe Igora Kotala tražio da baš on napiše tekst.

''To mi se toliko dopalo da sam rekao daj da probam ja tekst napraviti, to će biti, ali ono hit. Zahvalan sam na tome jer to je jedna od dvije-tri koje su što se tiče Letećeg bezvremenske'', priča Denis.

Osim pisanjem pjesama, Denis se u posljednje vrijeme itekako zabavlja sa svojim neodoljivim kućnim ljubimcem.

''Pas je kupljen zbog kćeri jer ona je tupila o tome cijelo vijeme tako da sam se našao u nezavidnoj situaciji iako sam znao iz iskustva drugih da to je velika obaveza. Dijete koliko god priča da će se ono brinuti o psu to nije baš tako'', objasnio je Denis.

A sa psom nisu došle samo obveze.

''Ona je unijela i jednu mirnoću, sreću, veselje, osmjeh na lice, tako da super, nije mi žao'', kaže Denis.

Lisa je ljubimica i njegove kćeri Dene, koja ipak nije krenula tatinim stopama

''Ona jako voli plesati i to joj je najveća zanimacija u mladom životu'', priča Denis.

A imati jedanaestogodišnjakinju u obitelji znači da pubertet ozbiljno kuca na vrata.

''Dijete je sreća i doživotna obaveza, nemaš rok, dnevno vrijeme rada skroz je to neki posao, sad pogotovo i škola i pubertet i peti razred, novo sve'', priča Denis.

A sve ono novo znači sigurno i neku novu inspiraciju za pjesme tate Denisa.

