Matteo Cetinski odlučio se vratiti u svijet glazbe.

Iako je nerijetko isticao kako su njegovi pjevački dani stvar prošlosti, Matteo Cetinski odlučio se vratiti u glazbene vode.

"Meni su dugo godina nudili po neku pjesmu. Ljudi su predlagali da nešto otpjevam ponovno i uvijek sam to poslušao ali nikad mi nije sjelo koliko mi je sjela ova pjesma. Znači "Stopimo boje" kad sam čuo jednostavno sam znao, e sad sam u problemu", izjavio je Matteo.

Većina stvari s ovom pjesmom, kao da se sudbinski poklopila. Tako je bilo i kada je u kolovozu, nakon tri godine planiranja, otputovao na Burning Man festival u američkoj pustinji Black Rock.

"Ove godine sam stvarno odlučio da ću otići i kupio sam karte još prije nego što se pjesma događala i u međuvremenu kad je došlo vrijeme za otići na "Burning man" ja sam shvatio, to je ta pjesma, to je to mjesto i to se tu treba snimiti", objasnio je Matteo.

Upravo tu Madonna je snimila videospot za svoj hit "Frozen".

"Kad sam došao u Black rock pustinju točno sam vidio raspucanu onu zemlju. To izgleda možda kao pijesak međutim to je baš ta tvrda zemlja i onda sam odmah shvatio da je to taj Madonna "Frozen" moment", izjavio je.

Matteo neće zapostaviti karijeru dizajnera namještaja, za koju je dobio brojne nagrade.

"Dizajn je i dalje moja ljubav i pokušavam objasniti ljudima da to sve skupa ima poveznicu, a to je kreativnost".

A što se tiče glazbe, "Stopimo boje" nikako neće ostati usamljen izlet.

"Ja kažem da se ne vraćam na estradu, nego se vraćam u glazbu. To je za mene različito. Ja sam cijeli život na ovaj ili onaj način u tom poslu. Ja znam što je estrada, to je posao, a ja se neću baviti tim poslom", objasnio je Matteo.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

