Modne kombinacije Matije Vuice ne mogu proći nezapaženo. Vrtoglave potpetice, minice, jarke boje, sve je izvukla iz ormara, a odgovorila je i na pitanje kako to da je nikad nismo vidjeli u svečanim haljinama koje godinama uspješno kreira.

Pjevačica i modna dizajnerica Matija Vuica radi jedne od najglamuroznijih večernjih haljina, no u kojima nju nikad nismo vidjeli.

"Da, očekivala sam ovo pitanje. Zapravo, znam ja tu i tamo kad su neki eventi, kojih više nema, specijalno za sebe napraviti neku glamurozniju haljinu, ali to nikad nije uska šlepasta jer naprosto sebe ne doživljavam na taj način", objasnila je Matija.

Kada odlazi u večernji izlazak, ponekad sa sobom ne nosi samo jednu torbicu, već nekoliko njih.

"Ovo je jedan svečani večernji izlazak. Kako ja to radim, večeras sam stavila dvije torbice, zašto? Jer su torbice sve manje, ne stane novčanik, ne stane čak ni mobitel, ali to se tako nosi. I onda ponesete drugu torbicu koja može ići jedna s drugom, u drugu stavite sve što vam treba, a ova prva vam je za šminku", otkrila je svoju tajnu.

Kako dolazi proljeće, Matija svoj ormar mijenja iz crnog u boje jer oduvijek je bila velika zaljubljenica u modu, još dok se bavila samo pjevanjem.

"U mom životu moda i glazba su neraskidiva veza od samih početaka, znači već od 1981. godine. Kad nije bilo društvenih mreža, onda su moji glavni uzori, a gotovo da je tako i dandanas, bile pjevačice i pjevači Marc Bolan i Tyrannosaurus Rexi.

Pod utjecajem rocka Matija je stvarala i svoj modni stil.

"Vječno je mala crna kožna motoristička jakna, koja ide i na večernju haljinu, i na minice, i na duge haljine, na sve. To morate imati", poručila je Matija.

Sjajno je to što unatoč zrelim godinama nosi outfit koji bi na jednoj dvadesetogodišnjakinji izgledao podjednako sjajno.

"Smatram da svaka osoba može iznijeti ono u čemu se zaista genijalno osjeća jer u tom trenutku kad se genijalno osjeća nitko neće čitati njezine godine", objasnila je.

Nikad ju nismo vidjeli da ne nosi visoke potpetice.

"I nećete. Ja se umorim kad stavim tenisice, to je vrlo rijetko. To je možda bilo na samom početku lockdowna kad sam skakala po travi u tenisicama, ali brzo sam se predomislila pa sam to isto radila u štiklama. Imam više od sto pari, ali ništa ne bacam. Dosta ih je u Metkoviću, stalno nadopunjujem i nikad ih nema dovoljno", priznala je.

Cijeli razgovor s Matijom pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.