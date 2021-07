Za Matiju Vuicu i Juricu Popovića ovo je velika slavljenička godina. Naime, ovaj kreativni duo može se pohvaliti s 40 godina uspješnog glazbenog i modnog stvaralaštva. Listajući fotografije, prisjetili su se svojih početaka. Otkrili su kako su se upoznali, jesu li sanjali slavu te kako će još, uz nedavno održanu spektakularnu reviju u Trogiru, obilježiti ovu važnu, okruglu brojku.

Svoj prvi zagrebački nastup na Badnjak prije 40 godina, Matija Vuica i Jurica Popović pamte kao da je bio jučer. Ta večer, kažu, priskrbila im je naziv nove nade, a opravdala je i sve ono što je predstavljao njihov Trotakt projekt, kasnije Gracia. Spoj mode i glazbe, neopisivu srčanost i želju za uspjehom.

"Ja sam bila potpuno druga vrsta pojavnosti. Čizme do koljena, kratka kosa, melodika koju sam svirala. Alternativni anstup. Kul, bez osmijeha, komunikacije s publikom. I Jure koji je izgledao kao Bryan Feri", prisjetila se Matija.



Danas svoje fotografije listaju neopterećeni prošlošću te puni optimizma. Zadovoljni što su vjerovali u sebe i trudili se biti ispred vremena.



"Moj prvi fashion na groblju. Kožni mantil koji koriste inspektoru. I pored jednog križa koejm fali krak. S vremenskim odmakom smo shvatili da je to srce cijelo vrijeme jer ostalo bi bilo ludost. Kome može pasti na pamet potrošit svoj život u nešto što je takva neizvjesnost. Mi smo u stvari kockari, ali kockar možeš bit samo sa srcem", ispričala je modna dizajnerica.



A jedno drugomu svoje karte na stol su pokazali prije jednako toliko godina. Grad iz kojeg dolaze i o kojem uvijek rado govore, ih je i spojio. Točnije, njegova riva.



"To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Pplitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze", rekla je Vuica.



Ova veza traje i danas. U slavljeničkoj godini koju obilježavaju i takvi događaji. Samo jedan od njih je veličanstvena revija pod palicom Viktora Drage u Trogiru. Matijine kreacije nosile su manekenke koje su uz nju od početaka, glazbenu podlogu je radio Jurica, revija se simbolički sastojala od 40 haljina, a simboličan je i njezin naziv. Bezvremenska Minerva.



"Božica mudrosti, zanata. Smatra se da je izumila glazbu. Ona je božica rata pa smo imali haljine soklopima, na glavi brodove, od granja. Htjeli smo pokazati svu pojavnost Minerve, a sve skupa se posvetiti ženi", ispričala je Matija.



Ovaj grad poslužio je i kao kulisa Juričina videospota za pjesmu koja će se naći na novom albumu No stress.



"Kad sam za instrumentima , onda sam bez stresa. Čim se maknem van toga, stres se pojavi", rekao je Jurica.

"Kod mene je obrnuto. Ja funkcioniram samo pod stresom i zato sam teški kampanjac", ispričala je Matija.

I oduvijek je tako. Još iz dana kada je Matija prekrajala haljine s Hrelića, kada ih je fascinirala britanska glazbena scena te kada su ovu pjevačicu i dizajnericu od milja nazivali ženskim Mickom Jaggerom.



"Čizmice koje su bile do tu. Nikad neću zaboraviti, išla sam po njih u Trst. Dobila sam lovu, bila sam Titov stipendist. Spičila sam u Trst i bile su to čizmice s lancima", otkrila je Vuica.



"Kao djevojčica u Metkoviću sam maštala o Londonu, znala sam da ću zasigurno biti netko i nešto. Ja sam znala da ću negdje eksplodirati i to se dogodilo u Zagrebu. I ustrajat ću na tome", osvrnula se na svoju karijeru.



Dio ove bombe, svakako će biti i revija na Šolti, u sklopu projekta Nomadica, ali i velik modni pothvat koji bi okupio brojne žene, one koje su prodefilirale Matijinim stvaralačkim životom. Ovaj kreativni duo volio bi i okupiti sve članove benda. Ako ništa drugo, onda barem za fotografiranje.



"Želim još sljedećih 40. Nemojte mi zamjertiti. Želim da svi vi koji nas slušate i gledate, budete s nama. Želim puno Jurine glazbe koja će biti podloga mojih revija. I da smo okruženi dobrim ljudima i pozitivizmom. Ništa drugo mi ne treba", zaključila je Matija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.