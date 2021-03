Najemotivnija pjesma koju je dosad mladi glazbenik Matija Cvek napisao i otpjevao nosi naziv "Ptice". Taj svestrani umjetnik za IN magazin je otkrio sve o nekadašnjoj nogometnoj karijeri, ljubavi i potpori Albini Grčić.

"Ptice'' su posljednja pjesma na nadolazećem albumu Matije Cveka. Ovaj mladi glazbenik ostavlja svakomu da ga njezine note dotaknu na svoj način, no ova autorska pjesma za njega ima posebno značenje i jaku vezu.

"Pjesma priča o gubitku i nekako sam je posvetio svim ljudima koje bih volio gledati kraj sebe, a koji bi bili sretni da se ovo sve događa", otkrio je Matija.

A događa se ostvarenje njegova sna. Album "Izbirljivo i slučajno" proizvod je trogodišnjeg rada s producentom Alanom Dovićem, cjeloživotne posvećenosti glazbi, ali i odraz onoga što on jest.

"Ja bih rekao da sam jako nagao i da brzo mijenjam svoje faze. Malo sam emotivan, malo sam divlji. Malo sam lud, malo ljut i kad to pretočiš u pjesme, ispadne ovakav album. Rekao bih da se vodimo srcem, strašću, uživamo u cijelom procesu dok stvaramo", zaključio je.

Dok ne počnu koncertne promocije njegova glazbena rada, za koje se nada da će biti krajem svibnja, ostaje mu pjevati unutar svoja četiri zida.

"Stalno pjevam doma i kroz vježbu i za gušt. Mogu reći da se budim pjevajući", priznao je mladi glazbenik.

Svojim vokalom nije pokušao samo dosegnuti visine Whitney Houston. Kao velika potpora Albini Grčić nastao je i uradak obrade njezine pjesme.

"Odlična cura i veliki je radnik, mislim da je pjesma odlična. Mislim da idemo s recentnom pjesmom koja može napraviti neki dobar rezultat", zaključio je Matija.

I on bi volio iskusiti inozemnu karijeru, no jednako uživa stvarajući i na hrvatskom.

Prije nego što se ozbiljno uhvatio mikrofona, Matija je bio nogometaš. Ozljede su ga prisilile na mirovinu.

"Mogu reći da mi stvarno fali. Planiram riješiti to koljeno možda iduće godine da ponovno krenem, pa ćemo vidjeti što će biti. Možda se opet vratim", izjavio je.

Odobrenje za povratak na travnjake, šali se Matija, trebao bi tražiti i od dugogodišnje djevojke, također glazbenice, Nike Turković. Mediji ih često nazivaju najsimpatičnijim parom glazbene scene.

"To je sve toliko opušteno, to je toliko normalno. Pred kamerama se zezamo i malo izvrijeđamo. Gostujemo si na svirkama. Ja njoj kažem ako ćemo snimiti pjesmu, onda će to biti jako intimno i jako kul. Ne smije biti hit, mora biti baš za sladokusce", zaključio je Matija.

