A sad ćemo vas upoznati s 204 centimentra visokim pjevačem. S ovom visinom Matej Mudrovčić sigurno je među najvišim, ako ne i najviši pjevač u Hrvatskoj. Kako je bivši odbojkaš i član naše juniorske odbojkaške reprezentacije završio u pjevačkim vodama, otkrila je naša Julija Bačić.

Matej Mudrovčić je mladi kantautor, magistar ekonomije, a donedavno i profesionalni sportaš.

"U pravilu kad nemam gitaru i kad me netko tek upozna kaže "sigurno igraš košarku", to mi je najdraža rečenica, a druga "kakvo je vrijeme gore" to je jako originalno, svaki put se ponovno nasmijem" priznaje nam Marko.

Spajati nespojivo u njegovu slučaju znači odbojkaške terene zamijeniti pozornicom. Bivši odbojkaš Mladosti i član juniorske reprezentacije, trebao je zaigrati za jedan japanski klub, ali bolest je omela njegove planove.

"Noga mi je atrofirala sama od sebe, jako čudno, jako rijetko, ali evo dogodilo se u najgore vrijeme. Vratio sam se pola godine kasnije sportu, ali to više nikad nije bilo to. Jedan mišić mi još uvijek ne radi", otkrio je.

A kad je objavio svoju prvu pjesmu, najviše je iznenadio kolege odbojkaše.

"Izađem s baladom, ljubavnom koju mi oni vjerojatno nikad ne bi pripisali da je moja, tako da sam bio ugodno iznenađen i bilo je komentara poput "ja uopće nisam znao da bi ti mogao tako nešto napisati. Fora je bilo kad sam imao prvu svirku skoro cijeli klub je došao, to je bila moja prva svirka ikad, prvi javni nastup ja i gitara", otkrio nam je Marko.

204 centimetra visok, ovaj dvadesetosmogodišnjak, među najvišim je, ako ne i najviši pjevač u Hrvatskoj.

"Najviši mislim da jesam, bar ja ne znam višeg, ako ima sorry da ne kradem titulu, ali koliko znam za sada nema nikog da ima preko dva metra", rekao nam je Marko.

Snimio je dvije autorske pjesme i priprema nove, a gdje god se pojavi, glavno pitanje svodi se na visinu, a na visini od više od dva metra mnogo je i problema

"Štokovi, dvjesto puta se sagneš, jednom zaboraviš, oblačenje, tenisice zapravo još nekako, cipele Bože sačuvaj. Gospođa Slavica koja je bila koreograf za mjuzikl "Pacijenti" je dva tjedna meni tražila cipele", otkrio je Marko.

Glumio je u mjuziklima "Pacijenti" i "Jadnici", a srce ovog romantičara osvojila je operna pjevačica.

Imam djevojku, moram ju sad pozdraviti, bok Tea! Ona se isto bavi glazbom kao i ja, to jest ozbiljnije, ona studira operno pjevanje. Tako da evo, kužimo se jako dobro.

A on se kuži i u sport i u glazbu. Odbojkašku loptu zamijenio je gitarom s kojom kreće u osvajanje estrade.

