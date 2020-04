Iz svojega doma u Frankfurtu javio nam se Mate Bulić. Našoj Juliji Bačić Barać otkrio je kojim se aktivnostima posvetio posljednjih nekoliko tjedana, tko mu najviše nedostaje otkad je u kućnoj izolaciji, ali i kako će izgledati njegov prvi koncert kad sve ovo završi. Uvjeren je kralj dijaspore da ćemo se vrlo brzo vratiti našim starim životima.

''Dragi moji, dobar dan, lijep pozdrav svima od srca iz mog doma gdje se zajedno sa suprugom nalazim već mjesec dana'', pozdravio je Mate za početak.

Mate Bulić sa suprugom Zdravkom dane karantene u kojoj smo se svi našli, provodi u njihovu domu u Frankfurtu. Strogo se drži preporuka o ostanku kod kuće, a vrijeme provedeno u četiri zida obiteljskog doma iskoristio je ponajviše za tjelovježbu.

''U jednom dijelu dana odem do sobe i tamo na traci provedem nekih 45-60 minuta srednjeg tempa, poslije se istuširam i nakon toga se osjećam jako dobro i smatram da je to za tjelesno i duhovno zdravlje jako potrebno. Ako ne svaki dan, onda svaki drugi dan, iako kad je već ovakva situacija, onda to pokušavam svaki dan i mogu vam reći da se jako dobro osjećam'', govori Mate.



Na traci za vježbanje svakodnevno prehoda između 6 i 8 kilometara, a osim vježbanjem, odlučio se pozabaviti i arhivom uspomena iz svoje više od četiri desetljeća duge karijere.

''Odlučio sam ući u svoju arhivu, što se tiče novinskih slika od ranog djetinjstva pa do današnjeg dana i tiskovinu koja je govorila o meni od najranijih dana pa zaključno s ovom turnejom da sutra moja djeca i unuci ako jednog dana budu to gledali, mogu to i pregledati'', priča.



S unucima jedva čeka prolistati stare fotoalbume, a upravo mu razdvojenost od njih u karanteni najteže pada.



''U ovakvim okolnostima didovima, bakama, nedostaju najviše unuci, djeca, jedna obiteljska atmosfera, zajednički nedjeljni ručkovi. Ali kad čovjek razmišlja trezveno da samo na takav način možemo izaći iz ove situacije, onda nam teško ne pada i pokušavamo se organizirati. Svaki dan smo u kontaktu najmanje dva puta preko Skypea''', objašnjava Mate.



Videopoziv samo je djelomična zamjena za susret uživo i zato djed Mate dobro zna što će prvo učiniti kad završi pandemija koronavirusa.

''Živjet ću u vjeri da će ovaj COVID-19 brzo proći i prvo ću otići zagrliti snažno svoje unuke, djecu, zetove, prijatelje. Sve ono što sam činio svakodnevno na neki način pokušat ću dovesti u normalu i sve će biti nekako bolje, moramo u to biti uvjereni'', razmišlja Mate.



Uvjeren je i kako će kad se sve vrati u normalu, poseban biti i njegov ponovni susret s publikom.

''Imam osjećaj da kad bude taj prvi koncert koji budemo svi mi koji se bavimo ovim poslom održavali, da će biti koncert s posebnim emocijama i da će sve ono što je ružno bilo u jednoj sekundi nestati nam pred očima. I da će na neki način ponovno uspostaviti tu jednu liniju koja se privremeno bila izgubila'', kaže Mate.

Dok čeka nove koncerte, Mate ne gubi nadu da ćemo se bez obzira na sve što se događa, uskoro ponovno vratiti našim starim životima.

''Ova situacija omela nam je mnoge planove, puno smo u poslovnom tom smislu izgubili, ali uz Božju pomoć mi ćemo jako brzo doći opet na stare puteve i svaki od nas će naći neki mir i spokoj i sa svojom obitelji živjeti u okruženju kakvo je bilo dosad'', zaključio je za kraj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.