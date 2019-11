Samo za rubriku "Spomenar" IN magazina Mate Bulić progovorio je o svojem djetinjstvu, odrastanju i prvi put u javnosti pokazao najstarije privatne fotografije iz obiteljskih albuma. Potpuno iskreno, kralj dijaspore je našoj Julji Bačić Barać otkrio kakav je bio učenik, sjeća li se svoje prve simpatije, ali i kako se nosi s gubitkom mlađeg brata.

"Nažalost, tada nas je bila puna kuća, u mojoj se kući pjevalo, bilo je uvijek ljudi, a danas nema nikog. Ali dobro imam svoju obitelj s kojom živim vani već 38 godina, imam prijatelje i na neki način ponosan sam na sve ono što sam u životu prošao i opet velim, ponovio bih to isto", izjavio je Mate Bulić.

Ponosan je kralj dijaspore na svoje heregovačke gene, ali i selo Blatnicu u općini Ćitluk, gdje je živio do preseljenja u Njemačku, početkom osamdesetih.

"Ispod naših rodnih kuća su bili vinogradi, veliki vinogradi, radilo se, polja su bila puna težaka i to su neki zvuci koji meni i dan danas odzvanjaju. Imali smo dolu gdje smo redovito bili, bježali od kuće kad padne kiša i ne može se ništa raditi u polju onda smo mi bježali, igrali nogomet", prisjetio se pjevač.

Da će nekad povučen i miran dječak postati jedan od naših najuspješnijih glazbenika, teško je bilo pretpostaviti čak i njegovim roditeljima koji su uvijek na prvo mjesto stavljali obrazovanje.

"Bio sam dobar učenik, s tim da je jedna loša bila moja osobina što sam na neki način bio kampanjac, nekad sam bubao", priznao nam je Mate.

I taj kampanjac dogurao je do diplome Ekonomskog fakulteta. S braćom je roditeljima pomagao oko vinove loze i duhana, nekad glavnog izvora zarade obitelji.

"Moji su roditelji bili među onom plejadom za koju se računalo da imaju malo djece, troje nas je bilo, nismo imali sestru. Nažalost to je život poslije poslagao tako da sam izgubio srednjeg brata, ovaj još jedan je živ i to je to kad vam krenu ta kola života. Ali opet moram razmišljati da je to tako, da je taj križ koji ja nosim jednostavno taj", zaključio je.

2004. godine Mate je izgubio mlađeg brata Mladena. S tim gubitkom teško se nosi, a da je uvijek bio posebano emotivan, pokazuju i fotografije iz najranije dobi.

"Takav sam bio i povučen i tužan zato što sam ja imao nekih svojih životnih trauma. Ja sam pitao za jednu od tih slika moju majku pokojnu, "mama zbog čega sam ja ovako bio tužan". Ona mi je rekla da sam bio gladan. Ne zbog toga što mi nismo imali nego zato što je mene glad natjerala da sam bio nervozan i plakao sam", ispričao nam je Mate.

Mali Mate bio je zaljubljen u nogomet i pjevanje, a kad su djevojke u pitanju, na prvi pogled zaljubio se samo u svoju suprugu.

"To vam je ono osnovna škola, nekakve mašatarije, pa neka platonska ljubav. Na tu platonsku ljubav dan danas živim s tom ženom, prvi pogled to je bilo i na neki način ona me tu zarobila", priznao je.

Sa suprugom Zdravkom u braku je više od 35 godina, a toliko dugo već živi izvan domovine.

"Svugdje poći, kući doći, ali ja sam u tom istom mjesnom groblju ostavio jedan taj vječni dom, to sam napravio. Moja stara kuća će ostati, ali moj dom stvarni je tamo gdje živi moja obitelj, Frankfurt već 38 godina", rekao je Mate.

I baš zato što u hercegovačkoj zemlji vidi i svoj, kako ga naziva, "vječni dom", posebne ga emocije obuzimaju kada pjeva svoj veliki hit "Domu mom".

"I kad se kaže ja mislim ono "jednom kada život moje oči sklopi" sve sam dalje rekao", izjavio je Mate.

A da Mate Bulić ima još mnogo toga za reći i otpjevati, uvjerit će se njegova publika na turneji imena "Ja sam na vas ponosan", u sklopu koje će u veljači iduće godine nastupiti u Splitu, Osijeku i Zagrebu.

"Ponosan sam na svoje prijatelje, na moje kumove, na moje suradnike, na ljude koji me okružuju i na kraju krajeva na moju publiku koja me sve ove godine vjerno prati. Jer oni su ti koji su na neki način stvorili Matu Bulića", priznao je Mate.

Ipak, najponosniji je Mate na svoju obitelj pa sve njegove želje stanu u jednu rečenicu.

"Ovaj dio života što mi je ostao da nekako proživim smireno, da odem, imam se čemu radovati. Imam svoje unuke, mog Ivana i mog Mateja i osjećam, imam viziju da će Bog dati još. I da oni budu na svog dida nekad kad budu odrasli ljudi i kad budu neke svoje uspomene čeprkali da se nađe i koja uspomena njihova dide", poželio je Mate.

