Ova će tri koncerta ipak biti drugačija pa je dug popis i Matinih prijatelja glazbenika koji će mu se pridružiti na pozornici. Thompson, Maja Šuput, Ivan Zak, Šima Jovanovac, Trapana bend - samo su neki od njegovih gostiju u sva tri grada. Na koncerte, naravno, stiže i Matina obitelj.

Tri velika koncertna spektakla su pred Matom Bulićem u idućih desetak dana. Sutra nastupa u Splitu, nakon toga u Osijeku pa u Zagrebu. Thompson, Maja Šuput, Ivan Zak, Tarapana bend - samo su neki od kolega koji će mu se pridružiti na ovim koncertima. Kako izgledaju posljednje pripreme Mate i njegove ekipe, provjerila je naša Julija Bačić Barać.

"Ujutro krenemo negdje oko 10 sati do kasnih popodnevnih sati se baš rinta, radi se proba. Mora sve biti na svome mjestu, svaki ton koji se krivo čuje ispravlja se, tako da je zaista naporno", otkriva Mate.

Pazi se na svaki ton i svaki detalj jer baš sve mora biti savršeno na prvoj velikoj dvoranskoj turneji Mate Bulića. Uoči sutrašnjeg koncerta u Spaladium Areni u tijeku su posljednje probe, a kako se približava koncert, raste i uzbuđenje.

"Naravno da je takav adrenalin, teško zaspim, budem umoran, ali onda kažem kako će to početi, kako će to izgledati, kakav će biti reakcija ne samo publike nego i između nas, kako će to zazvučati. Stvarno se radujem tom četvrtku i jedva čekam kad će krenuti", nastavlja.

A nakon četvrtka u Splitu, već u subotu Mate nastupa u Osijeku, a 29.veljače u Zagrebu. Na sva tri koncerta, kao i dugi niz godina, pratit će ga njegova grupa Delta. "Ja sam s njima već 21 godinu u neizmjenjenom sastavu, što je kuriozitet!" Osim grupe Delta, Matu će pratiti još desetak vrhunskih hrvatskih instrumentalista, od harmonikaša pa sve do gajdaša. I tu iznenađenjima nije kraj. "Ja sam danas na probi se par puta jednostavno naježio, nećemo ništa novo sad otkrivati bez obzira što je IN magazin meni na prvom mjestu u smislu tih vijesti ekskluzivnih", kroz smijeh ističe.

"Raduje me da će doći iz Njemačke, nažalost neće mi biti mojih unuka, ono što mi je najbitnije, međutim kad smo malo izanalizirali rekli smo da su oni ipak premali, da oni neće to moći nekako apsorbirati u svojoj glavi, možda će im bit interesantnije kad budu gledali snimak."

A sigurno najstarija obožavateljica stiže na koncert u Zagreb, njoj je tek 95 godina.

"Jednu večer me nazvao neki gospodin, to je sin od nje i rekao gospodine Buliću mi kao obitelj, sinovi, kćeri, unuci, praunuci smo našoj mami osigurali dolazak na vaš koncert, proslavili smo njen 95. rođendan i mi smo zaista uzbuđeni, mi ćemo se vidjeti tamo, ja sam rekao svakako će mi biti drago dostavite mi još ime da ju osobno pozdravim."

Dobar provod Mate obećava svim generacijama, jer sve je spremno za: "Spektakl u sva tri grada. Do tada vam svako dobro i voli vas vaš Mate!"

