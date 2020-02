Kad vam omiljeni pjevač pokuca na vrata i pokloni ulaznice za svoj nadolazeći koncert, nimalo ne čudi da je reakcija burna. Upravo je takva bila reakcija devetogodišnjeg dječaka Mateja iz mjesta Pribić u općini Krašić kada ga je posjetio Mate Bulić.

Šok i nevjerica, suze radosnice na licu dječaka Mateja bili su iznenađenje i za Matu.

"Kad sam pokucao i kad sam ga vidio i on mene ugledao, on je samo rekao 'mamaaa' i počeo plakati. Ja sam već otvorio vrata i vidio sam njega na podu", ispričao nam je Mate.

"Moja mama me prevarila, rekla mi je da je od prijateljice mama došla po štucne za nogomet i kad sam došao pred vrata, tu je bio Mate. Grozno sam reagirao, ne znam, prepao sam se", rekao nam je Matej.

Matin dolazak razveselio je cijelu obitelj Kuharić, čak i mamu Željku, koja je iznenađenje pripremila uoči sinova rođendana, ali nije vjerovala da će Mate zaista doći.

"Iskreno, ne. Nekako mi je bila nemoguća misija da ti samo tako netko može doći doma. Na Matejevoj reakciji sve smo vidjeli, svi smo iznenađeni, ne zna se tko više, oni ili mi", izjavila je Željka Kuharić.

Članovi obitelji Kuharić potomci su kardinala Franje Kuharića i žive u kardinalovoj rodnoj kući pa poziv da iznenadi Mateja Kuharića, Mate nije mogao odbiti.

"Od raznih redakcija kad dobijem poziv, sa svih društvenih mreža, ja se uvijek rado odazovem, odem do tih ljudi. U ovom slučaju to je Matej i, evo, iznimno mi je drago da sam upoznao jednog takvog dečkića", priznao je Mate.

Zašto su baš Matu zavoljeli ovaj mladi, nagrađivani džudist i njegova cijela obitelj.

"Ja volim Matu Bulića jer snima obične pjesme, a ne pjeva cajke, koje ja ne volim", objasnio nam je Matej.

"Ima jednostavno te pjesme koje te zbliže s obitelji, neki put kad se nađeš u nekoj životnoj situaciji kad ti je teško. Došla je ta pjesma koju on pjeva s Tarapana bendom i on je preko ljeta s tatom radio, cijelo vrijeme su to pjevušili skupa", otkrila je mama Željka.

S Matom su najdražu pjesmu i zapjevali, a još više ih je oduševio nakon upoznavanja.

"Super osoba, onako normalan, ne mogu vjerovati. Kao da je doma, kao da je tu već bio", priznala je.

"Ja sebe smatram samo jednim od njih. Ja radim taj posao koji radim, oni rade nešto drugo, mislim da je to neka formula da čovjek ostane nogama na zemlji. Emocija koju ja želim podijeliti s njima mora biti spontana. Kad je ja osjetim, u tom trenutku moram ju prenijeti kao odašiljač na njih. Kad dođete u bilo koji kutak i to doživite, onda kažete da ste puno toga u životu napravili", objasnio je Mate.

Tu iskrenu emociju podijelit će Mate sa svojim obožavateljima uskoro na tri velika koncertna spektakla. 20. veljače nastupa u Splitu, a ondje će mu se na pozornici pridružiti dva kulturno-umjetnička društva, klapa Pasika i njegov kum Marko Perković Thompson.

"Marko i ja smo neraskidivo vezani, mi smo već oko 30 godina kumovi. Mi smo čak i dupli kumovi, on je krizmani kum mojoj kćeri Katji, a ja sam krsni kum Anti, mom Anti, kako ga ja volim nazvati", izjavio je Mate.

Koncertni susret s Osječanima zakazao je za 22. veljače, a onamo ide s najdužim popisom gostiju.

"Šima Jovanovac, Stjepan Jeršek Štef, Slavonia bend i Ivan Stapić, s kojim imam duet", otkrio nam je.

Ivan Zak i Maja Šuput pridružit će mu se 29. veljače u zagrebačkoj Ciboni, a na sva tri koncerta pratit će ga Tarapana bend. Mati će posebno važan gost u publici na zagrebačkom koncertu biti Matej Kuharić, pa ne sumnjamo da će i njemu ta večer biti za pamćenje.

