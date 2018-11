Na svoje zdravlje uglavnom ne mislimo dok se ne upali crvena lampica. O važnosti preventivnih pregleda govori Mate Bulić koji je, zahvaljujući jednom takvom pregledu, otkrio zloćudnu bolest. Na sreću sve je otkriveno na vrijeme pa je operiran i život mu je spašen.

Mate Bulić danas uživa u svakom trenutku. Veseli ga i najmanja sitnica poput šetnje parkom. No prije samo nekoliko mjeseci mislio je da je kraj.

''Ja sam jedan od ljudi koji se ne libi reći istinu i kad je bolest u pitanju. Hvala Bogu na najbolji je način završilo'', kaže nam.



Život mu je spasio jedan neobvezni preventivni pregled.



''Ja znam po svom primjeru, a Bog je dao na neki način da odem i išao sam zbog jedne sasvim druge stvari na pregled a liječnica je rekla ''Ovo što ste vi došli gledati je sasvim ok, ali vi imate drugi problem'' i onda mi je rekla tu dijagnozu'', prisjetio se Mate.



Mati je otkriven tumor bubrega, no, srećom, bolest je bila u početnom stadiju.



''Pravovremeno otkrivanje bilo koje vrste tumora je od presudnog značaja jer ukoliko se taj tumor na vrijeme otkrije onda se on može i u potpunosti izlječiti'', govori nam Nikola Zebić, liječnik u urološkoj klinici.



Uklonjen mu je jedan bubreg, nakon čega je uslijedio dvotjedni oporavak u bolnici. Kvaliteta života ljudi s jednim bubregom može biti na visokoj razini uz određene mjere i redoviti nadzor.



''Kod Mate je slučaj da mu je ovaj drugi bubreg u potpunosti zdrav i naravno te osobe moraju i taj bubreg sačuvati kako ne bi došlo do njegovog oštećenja i moraju režim ishrane prilagoditi novonastaloj situaciji'', govori doktor Zebić.



''Treba se boriti, pogledati ih u oči i jednostavno nositi se s njima muški. To ja uvijek zagovaram'', priča omiljeni galzbenik.



Suoči se Mate muški sa svim nedaćama, pa i s godinama koje nemilosrdno gaze. U mladosti je bio vrsni nogometaš, a danas se ovaj ponosni djed kreće malo sporije i osjeti svaku promjenu vremena, no ništa ga ne može pokolebati.



''Biološki vijek polako s privodi kraju, ne samo kod mene nego i kod onog tko ima 25 godina, on mora računati da će to doć jednoga dana. S tim se ja nosim na način da jednostavno kažem ''Hvala Bogu do sad je sve bil odobro, moralo se u životu proć i kroz bure i oluje'', objašnjava.



Najveća potpora u životu, pa i u ovoj teškoj situaciji, Mati su supruga Zdravka i cijela obitelj.



''Sad mi je dao obitelj i hvala Bogu da sam je uopće sačuvao. Tu mojoj sreći nema kraja. Sve drugo što život nanese ja se nosim na način da se to jednostavno mora dogoditi. I da svaki dan koji čovjek proživi, sutra kad se probudi čovjek kaže ''Bože hvala ti pa do tvoje volje!'''', priča.

Mate i mi iz IN Magazina podsjećamo vas da počnete više misliti na svoje zdravlje i već sutra zakažete preventivni pregled.



''Apeliram svim osobama starijim od 40 godina da se redovito pregledavaju i da na taj način i oni pridonesu očuvanju svojeg zdravlja'', poručio je doktor Zebić.

