Posebna vremena iziskuju posebne pothvate, a ako od nekoga možete očekivati da pokrene revoluciju na glazbenoj sceni, onda je to Massimo. Prvi put u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog priprema koncert na dvjema platformama - uživo i virtualno.

Tek jedna osoba u publici za glazbenog veterana poput Massima dovoljna je da on na pozornici ostavi srce. Zato nikakva ograničenja pandemije nisu uspjela zaustaviti njegovu neutaživu želju za nastupom, koji će održati 10. prosinca u dvorani Vatroslava Lisinskog. Prvi put uživo i virtualno.

"Postoji velika volja, kao kada je bilo rečeno da se ovoga ljeta ne može nastupati pa sam imao 11 nastupa, s time da sam jedan koncert imao i u Beogradu", pohvalio nam se Massimo.

Za prijelomni trenutak na glazbenoj sceni pripremljen je poseban tim kamermana, režisera, majstora za svjetlo i drugih stručnjaka koji će se pobrinuti da publika kod kuće sudjeluje u još neviđenom spektaklu.

"Možemo koristiti samo 14,5 posto dvorane Lisinski, tako da bit će nas jako puno u timu jer je produkcija na visokom nivou, kao da radimo tri dana krcati Lisinski. Imat ćemo dvojaki ispit, imat ćemo ljude ispred sebe u dvorani i ljude koji će iz Australije, Kanade, Italije, Švedske, Engleske i svojih domova u Hrvatskoj pratiti. Ne znam vam reći kako ću se osjećati jer ovo je presedan, radimo to prvi put.

Ova je godina i sama po sebi bila ispit za ovog, kako sam za sebe kaže, hipersenzibilnog umjetnika.

"Bilo je puno dilema, bilo je puno ljutnje, frustracije, bilo je gubljenja nade, bilo je svačega. Izgubio sam dosta prijatelja, izgubio sam ljude koje poznajem, ljude za koje nikada čovjek ne bi rekao da će podleći ovakvoj bolesti. Meni je najgori bio prvi lockdown, koji sam shvatio jako neozbiljno. Kao, zatvorili smo se u kuću, gledali filmove, sve te dokumentarce, zanemario sam fizičku aktivnost i počeo imati velikih problema s leđima. I sada sam vrlo vrlo fizički aktivan, gotovo svaki dan sam na fizioterapijskom pilatesu. I nastojim ili pješačiti ili protrčati recimo 4-5 kilometara svaki dan. Nastojim se nekako boriti da muskulatura izdrži i da se spremim za ono neko vrijeme koje će doći i ja ga jedva iščekujem", izjavio je Massimo.

Jer glazba je njegov sjaj u tami, zato je u nepogrešivom tandemu s Ivanom Dečakom, otpjevao i svojevrsni soundtrack ove godine "Mali krug velikih ljudi".

"Ivan je čovjek koji ne odustaje lako i ponudio mi je puno pjesama za suradnju. Ja rekoh: 'Ivane, kako se pjesma zove? Ako je naslov takav da me privlači, tada ću ja početi istraživati', i on kaže 'Mali krug velikih ljudi'. Dovoljno mi je rekao", otkrio nam je glazbenik.

"Jednostavno sam osjetio da je to pjesma za njega, poslao mu pjesmu i on se prepoznao u njoj, poslije to iznio na svoj način i to je doprlo do publike, pogotovo ako uzmemo u obzir temu 'Mali krug velikih ljudi'. Iako sam pjesmu pisao prije pandemije, ispalo je da je baš vezana za ovu situaciju", ispričao nam je Ivan Dečak.

"Ima tu još jedna pjesma koja se tek treba dogoditi, koja je fenomenalna i ljudima neće biti jasno kako", otkrio je Massimo.

Obitelj Savić puna je iznenađenja, pa je tako i samog Massima zatekla priča s kćerkom Mirnom. Njezina isprva anonimna donacija odjeće učeničkom Domu Dora Pejačević odjeknula je cijelim gradom zbog porukica skrivenih u džepovima koje su motivirale djevojke da potraže tajanstvenu Mirnu.

"Ja nisam imao pojma o tome. Znala je Eni, njezina majka, jer su zajedno nosile te vreće. Ljudi su mi počeli slati čestitke, kao to je odgoj, a ja nisam imao pojma o čemu oni govore", otkrio nam je ponosni otac.

Dio Mirnine donacije proslijeđen je stradalima u potresu u Gornjoj Dubravi i Čučerju.

"Prvo sam pomislio da je to scenarij za film, to se ne može izmisliti. Mogu razumjeti veselje tih djevojaka jer je moja prva adresa u Zagrebu bila đački dom na Botićevu trgu. Jako sam sretan što je Mirnino srce tako veliko, to me jako raznježilo", priznao nam je Massimo.

No za njezinu filantropsku crtu ne želi preuzeti zasluge.

"Od najmanjih nogu Mirna je uvijek imala jednu riječ koja je bila vrlo važna, a to je 'sama', ja ću to sama. Vrlo smo povezani, ali nikako vezani pupčanom vrpcom. Mirna ima svoj život, ona ima svoje društvo, svoj posao", kaže Massimo.

Blagoslov Mirninoj ljubavi s dečkom Igorom okrunio je i njihovom ulogom u svom videospotu.

"Ima predivnu osobu uz sebe, Igora. Svaka joj čast na odabiru takve dobre osobe jer Igor je stvarno jedna divna, draga osoba. Vrlo pozitivna, idealna osoba da bude pored moje kćeri", zaključio je.

Uz ovakvog emotivca na sceni nema straha kako će nam nedostajati predivnih balada, a njegov veliki krug obožavatelja 10. prosinca čeka pravi blagdanski poklon.

