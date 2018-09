Modna dizajnerica Martina i njezin suprug, nogometaš Vedran Ješe, pokrenuli su vlastitu modnu liniju. Nije trebalo proći mnogo da ih mediji proglase hrvatskim Beckhamovima. Na koji način usklađuju privatno i poslovno, kako na njihovu modnu priču gledaju njihova djeca te kako je Vedran od nogometnih travnjaka stigao do šivaćih mašina, povjerili su našem kolegi Hrvoju Kroli.

Upoznajte Martinu i Vedrana, bračni par Ješe koji su dobili nadimak hrvatski Beckhamovi. Zbog atraktivnog izgleda, nogometaša Vedrana često uspoređuju sa slavnim Davidom, a Martinu koja dizajnira ženstvene haljine, s ikonom stila Victorijom. Danas oni zajedno rade na vlastitoj modnoj liniji te su od bračnog postali i poslovni par.

"Novinari uvijek vole smišljati nekakve epitete. Na početku veze sam bila Paris Hilton kad sam tek prohodala s Vedranom. Sad smo Victoria i David Beckham tako da između Paris i Victorie biram Victoriu'', kroz smijeh će Martina.

"Sigurno da to nije loše. Čovjek je modna ikona već koliko i ima titulu sir-a. , a i sportaš je bio veliki tako da je ugodna za čuti", nadodao je Vedran koji je nekada ljubio Tatjanu Jurić.

Martinine kreacije nose brojne pjevačice, za koje kaže da joj je s njima iznimna čast surađivati.

"Jelena Rozga, nju uvijek izdvajam jer s njom surađujem od samog početka. Maja Šuput također njoj savršeno pristaju haljine i ona to zna furati te Nina Badrić koja je jedan drugi tip žene, ona je više damski i voli te više duge haljine tako da svatko je našao za sebe po nešto", otkriva Martina.

Martina je u nekoliko godina dizajnirala više od 200 kreacija. Njezinu ljubav prema modi uvijek je podržavao suprug kojeg je ohrabrila da se i on okuša na modnoj sceni. Kada je pripremala svoju koleciju, Vedran je dizajnirao majice, što se pokazalo pravim pogotkom.

"Drago mi je da je tu. Njega je u biti samo trebalo ohrabriti, on je to sve već imao u sebi, na početku sam ga trebala savjetovati i usmjeravati - danas je to puno manje. Evo recimo ovu kampanju sa Subašićem je odradio sam bez moje pomoći i ispalo je odlično", govori Vedranova supruga.

Bivši reprezentativac Vedran Ješe tako je potvrdio kako se uspješno snalazi na nogometnom terenu, ali i među tkaninom. Naime, on je pokrenuo vlastitu sportsku liniju, čije je zaštitno lice jedan od junaka Svjetskog prvenstva Daniel Subašić.

"Već je to dugo meni bilo u glavi samo ga nije bilo lako nagovoriti ali sad je pristao tako da ispalo je super pogotovo nakon ovog rezultata gdje su napravili vrhunsku stvar za cijeli nogomet ali i općenito za narod. Mene je oduševio, mislio sam da će biti puno zgrčeniji ali nije, bio je opušten, bila je dobra atmosfera tako da odradio je vrhunski", govori Vedran.

Kažu da ljubav i posao ne treba miješati. Ipak, ovaj dvojac takve predrasude odbacuje. Dapače, njima je sve lakše udvoje.

"Pa za sad nam ide tako da se ne smijem buniti, čuo jesam za to ali to je od ljudi do ljudi - od brakova do brakova. Nama za sad ide stvarno super i nadopunjujemo se ali i u nekim stvarima smo stvarno slični - nemamo takvih problema'', otkriva Ješe.

Nekoliko su godina zbog Vedranove karijere živjeli u inozemstvu, a zbog Martine, ovaj je bivši Dinamovac Zagreb zamijenio Zadrom. Vedran je i danas sportski aktivan te igra za biogradski Primorac.

Martina i Vedran pripremaju još mnogo modnih iznenađenja, a nije ni čudno kad u svaku svoju kolekciju unesu i prstohvat zajedničke ljubavi. Što su nam još otkrili, pogledajte u video prilogu.

