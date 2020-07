U jednoj ruci sin, u drugoj kuhača - tako izgleda kad Marko Tolja priprema ručak sa svojim sinčićem Marom. Očinski zaštitnički instinkt najbolje je osjetio kad je Zagreb pogodio potres, a taj osjećaj straha više nikad ne želi doživjeti. Kako je u teškom razdoblju za sve nas nastala najpozitivnija Toljina pjesma dosad, brine li ga financijski dio koronakrize i zašto ga zbunjuju preporuke stožera, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Vedra, plesna, lepršava - takva je nova pjesma Marka Tolje.

''Ova pjesma je nastala negdje na kraju izolacije i valjda je obrambeni mehanizam moje psihe napravila da u nekakvom takvom razdoblju napišem najvedriju i najpozitivniju pjesmu koju sam ikad napisao'', kaže.

Dozu optimizma koji nam je potrebniji nego ikad donio je u pjesmi naziva "O tebi ovisan". A o čemu je Tolja ovisan?

''Nemam nekakve poroke, ne pušim, tako da te neke ovisnosti tog tipa nemam, ali sam ovisan o meni dragim ljudima kao što ta pjesma kaže o tebi ovisan, najovisniji sam sad o mom malom sinu. U nekim trenucima misliš da jedva čekaš otći negdje malo sam bez njega, ali kad odem negdje i nema me duže od 2 dana već se počnem lagano tresti jer mi fali'', priznaje.

Sinčić Maro okupirao je sve Markovo slobodno vrijeme i potpuno promijenio njegov život.

''Meni se sad često događa da smo ja i on sami doma pa ja idem nešto kuhati s njim, a onda je to borba, u jednoj ruci držim njega s drugom kuham, pa ti izgori nešto jer trčiš za njim da ne bi pao niz stepenice'', priča Marko.

Kad je prije nešto više od 3 mjeseca Zagreb pogodio potres, očinski, zaštitnički instinkt da zaštiti dijete najviše je došao do izražaja.

''Taj osjećaj ne želim apsolutno više nikad ponoviti jer je to pogotovo s malim dijetetom kad se tako nešto desi u 6 ujutro ne znaš da li bi prvo skočio na krevetić njegov, da li bi ga vukao van, užas. Bilo je čak i smiješno, čak smo se žena i ja smijali jer sam preko nje skočio do njega, pa je bilo ono a mene bi pustio, njega bi uzeo'', prisjeća se Marko.

Razdoblje prije i nakon potresa, doba karantene u kojoj smo svi bili, uopće ga nije inspiriralo za nove pjesme.

''Jedna takva letargija zavladala, neznanje što će biti, jedna takva neizvjesnost baš nimalo inspirativno baš sam pričao s puno mojih kolega koji su mislili sad ćemo se napisati pjesama'', priča Marko.

Svi nastupi u lipnju su mu otkazani, a neizvjesno je hoće li ih biti i kako će izgledati koncerti ljeti koje je u normalnim okolnostima glazbenicima najbukiraniji dio godine.

''Onaj financijski dio me nije pritisnuo još zato jer sam uvijek znao rasporediti novac jer sam naviknuti živjeti zapravo već 15 godina kao honorarac, mi muzičari smo honorarci tako da uvijek je neka rezerva tu bila'', priznaje.

Oprezan je i kad su u pitanju mjere zaštite od koronavirusa.

''Ne idem općenito po noćnim klubovima koji su sad problem tako da s tim nemam problema, sad mi je općenito moram priznati sve jako nejasno jedni kažu da je to grozno, drugi da je sad nešto blago. Ne znam da li ovi izbori imaju veze s tim, to mi isto nešto malo smrducka, ali dobro neću suditi. Samo bih volio da nam jednom zauvijek kažu to je tako i tako, to se može i ne može ova neisvjesnost ja mislim da najviše ubija ljude'', kaže.

A neizvjesnost i zabrinutost najbolje se liječe pozitivom kojom zrači njegova nova pjesma.

