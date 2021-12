Mladi pjevač Marko Kutlić pred našim je kamerama progovorio o ovisnosti s kojom se već dugo bori, jednom od onih s kojima se danas mnogi suočavaju. Kutlić je, naime, priznao da je ovisnik o društvenim mrežama i mobitelu te da se protiv toga odlučio boriti. Sve o ovom problemu, novoj pjesmi te zašto Bosnu i Hercegovinu smatra najliberalnijom državom na svijetu, otkrio je za In maagzin.

Ovo je nova pjesma Marka Kutlića u kojoj je, kako kaže, napokon došao do zvuka koji je tražio.

''Ovo je prvi put da sam javno objavio pjesmu za koju sam napisao i tekst i glazbu, imam puno pjesama za koje sam napisao i tekst i glazbu samo što one stoje'', kaže.

U video spotu za novu pjesmu Kutlić je testirao kondiciju.

''Sigurno preko 30 km sam pretrčao taj dan, ali to je bilo cijelo vrijeme u full sprintu. Uganuo sam tri puta desnu nogu, tri puta lijevu'', priča.

Pjesma "Uz nju" već je osvojila njegovu publiku, a glazbu Kutlić doživljava kao poziv.

''Ja bez muzike sam ništa, ja bez muzike nemam nikakvu svrhu svog postojanja osim toga što sam otac'', smatra.

Ovaj dvadesetšestogodišnjak otac je dvojice sinova, a posljednjih mjeseci odlučio je suočiti se s problemom kojeg je već dugo svjestan.

''Jednu stvar sam skužio da sam teško ovisnik o mobitelu i društvenim mrežama, skužio sam da je to jedna ovisnost koja prelazi čak možda i u bolest'', kaže.

I tu, kako je naziva, "bolest", odlučio je pobijediti.

''Od kraja sedmog mjeseca sam odlučio da se želim izliječiti od te bolesti jer sam osvjestio i svi su mi govorili moji bližnji da trebam malo manje, da trebam dozirati i to'', kaže.

A glavni problem vidi u uređaju bez kojeg mnogi od nas ne mogu zamisliti život.

''Taj mobitel stvara jednu vrstu ovisnosti kao drogu zato jer te društvene mreže ti dok si na njima ti si konstantno sretan zato što svaki čovjek ima potrebu za socijalnim kontaktom. On kroz društvene mreže prima socijalni kontakt i on čim ugasi to on je odmah u tom trenu nesretan'', kaže.

bez obzira na to što su sponzorstva na društvenim mrežama bila izvor prihoda, i s tim je odlučio prestati.

''Ne želim ljudima stvarati krivu sliku, želim jednostavno da me ljudi dožive kao glazbenika, a ne kao nekog influencera. Radije bih radio nešto drugo, bavio se nečim durgim nego da na taj način sebe izlažem'', priča.

Ono što ga kao glazbenika muči kad su koncerti u pitanju, su naravno - mjere.

''Kad god igra hrvatska reprezentacija sretan sam, srce mi jako lupa ali nije mi janso kako hrvatska reprezentacija igra pred 30 tisuća ljudi, a ja ne mogu napraviti koncert bez 1000 potvrda. Mislim da je jedina država koja je liberalna trenutno u svijetu je Bosna i Hercegovina to je moje mišljenje'', pita se.

A on svoje mišljenje ne krije, izrazit će ga sigurno i u pjesmama s novog albuma koji planira objaviti iduće godine.

''Ne mogu ja sad tu nešto glumiti jer ja nisam nikakav diplomata, političar, ja ću ti reći što mislim i to je to'', zaključio je za kraj razgovora.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Bivšu dječju zvijezdu nismo navikli gledati u tijesnom badiću, a čini se da paparazze ni ovaj put nije očekivala! +22

Tia Mamić pokazala raskošno božićno drvce u svom domu, izgleda da na dekoracijama nije štedjela! +27