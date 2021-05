Bez obzira na to izvodi li svjetovnu ili duhovnu glazbu, Marko Kutlić jedan je od najperspektivnijih domaćih izvođača mlađe generacije. Posljednja pjesma ''Kao košuta'', koju je snimio s mladim kantautorom i producentom Dominikom Lučićem, bilježi više od 200 tisuća pregleda. I ta brojka samo raste, a ovaj dvojac kaže - to je tek početak. Planovi su veliki i za crkveni zbor u koji su ušli prije dva mjeseca.

Iako iza sebe ima brojne hitove svjetovne glazbe, Marko Kutlić stoji i iza popriličnog broja pjesama one duhovne. Ranije je surađivao s Katoličkom evangelizacijskom skupinom Duhovni kutak na čak dva albuma, a nedavno je pomeo internet s pjesmom ''Kao Košuta'' uz klavijaturista i producenta Dominika Lučića.



''Mi smo tu prvenstveno u službi dragom Bogu, mi smo došli služiti, da vratimo talente koje nam je dao… To je samo jedan pokazatelj da ljudima stvarno treba duhovne glazbe i da pronalaze snagu u Bogu, a to je jako lijepo'', objasnio je Marko Kutlić.

''Kao košuta'' dobro je poznata kršćanska pjesma nastala još 1984. i samo je jedna od pjesama kojom Dominik Lučić, mladi kantauor i producent, nastavlja niz pjesama u projektu ''Coverom po Hrvatskoj'' kojem je cilj predstaviti poznate duhovne i zabavne pjesme u novom ruhu. Ideja je to koja se rodila tijekom pandemijske godine.

''Nekako je ta moja frustracija i ljutnja prešla u kreativnost, meni glazba ponajprije donosi mir i to je bila inspiracija da počnem pjevati i svirati covere, da baš ljudima dam utjehu i mir'', govori Dominik.



A da je to uspio, dokaz je ne samo pjesma s Markom već i prethodna ''Dubine'' s gotovo milijun pregleda.

''Pokazatelj je ova obrada, a i obrada koju je Dominik napravio sa Zsa Zsom ''Dubine''- Te pjesme imaju više klikova i reakcija na društvenim mrežama nego neke pjesme koje smo Zsa Zsa i ja napravili solo'', govori Marko.

Najveća utjeha, mir, ali i molitva, smatraju Dominik i Marko, upravo se osjeća i svjedoči kroz pjesmu. Ovi mladi i prespektivni glazbenici, ali i prijatelji, odnedavno su zato na poziv fra Marija Berišića postali i dio zbora mladih u župi sv. Mihaela Arkanđela u Donjoj Dubravi.

''Ja sam rekao da već neko vrijeme imam veliku želju priključiti se nekom zboru, negdje u crkvi, da taj dar koji mi je Bog dao njemu i vratim, odnosno da služim njemu. I on mi je rekao: 'Pa, u mojoj se župi otvorilo mjesto voditelja, ja već neko vrijeme tražim nekoga tko bi uskočio''', priča Marko.



''Zbor izvan pandemije ne bi bio moguć ni meni, a vjerujem ni Marku, prevenstveno zbog nastupa, moj je tjedan inače popunjen. U svemu se može naći lijepa strana, Bog često dođe u naš život i, rekli bismo, pomrsi nam planove i usmjeri nas u određenom smjeru. Ja se nikad nisam pitao zašto mi se nešto dogodilo, nego kako ću ja sad to živjeti'', objašnjava Dominik.

Iako je zbog nje svojedobno bio osuđivan te ne govori često o svojoj vjeri, Marko svjedoči da je ona ključna u njegovu životu, ali prije svega osobna.

''Ja vjerujem u Boga otkad sam se rodio, ali je bilo vrijeme kad sam govorio da vjerujem u ono nešto. U to je vrijeme moja vjera bila jako slaba i nisam bio na toj nekoj relaciji s Bogom na kojoj sam danas.

Mislim da je svaki dan prilika za novo obraćenje'', govori naš pjevač



Pred njim je nadolazeći CMC festival na kojem će nastupiti s pjesmom ''Budi moja noć''. Za svoj 25 rođendan, 18. svibnja, obožavatelje će počastiti virtualnim koncertom, a onda se vraća na planove koje ima u duhovoj glazbi.

''Ja bih volio da dođe nešto novije, cijeli album duhovne glazbe, to mi je želja, ali u kojem periodu će se to dogoditi, ja ne znam, ali bi volio da se dogodi'', govori.



No, prije svega, za njega, Dominika i zbor mladih također je mnogo posla.



''Ja uvijek razmišljam u kojim bi smjerovima to išlo, ali naravno da nastavimo pjevati 12 sati, nedjeljom u župi svetog Mihaela, ali baš smo razgovarali o tome da bismo mogli sa zborom izdati album, i to psalme'', otkrio je Dominik.



A to će, vjerujemo, dati jedan poseban obol sve popularnijoj duhovnoj glazbi u Hrvatskoj.

