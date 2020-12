U životu Marka Grubnića posebno mjesto imaju pomeranci Castro i Casper. Te dvije čupave krznene loptice, priznaje nam stilist, vladaju njegovim životom, a za svu ljubav koju im pruža, oni uzvraćaju dvostruko. Stoga ne čudi da je i Marka šokirala vijest o zanemarivanju životinja u jednom zagrebačkom azilu pa je odlučio reagirati čak i kod gradonačelnika. Detalje je ispričao Davoru Gariću, a sve pogledajte u videu.

Upoznajte Castra i Caspera, pomerance koji su s lakoćom osvojili srce Marka Grubnića.



"Ovaj mali je naravno zaigran, ne sluša ništa, on je došao prije godinu i pol u naš dom, unio je jednu tu novu energiju u dom. A Casper, on već ima 5 i pol godina, tako da je on odrastao pas koji apsolutno sve sluša, on ide svuda bez lajne, jako je poslušan", opisao je modni stilist svoje pse.

Ove čupave krznene loptice uživaju u moru ljubavi svojeg vlasnika, no kako nam Grubnić kaže, uzvraćaju dvostruko. "Oni su stvarno ravnopravni članovi moje obitelji. Vrlo često su neke moje izjave u prošlosti znale biti izvučene iz konteksta, pa me se znalo prozivati da moji psi žive ovako, onako i tako dalje. Ja se zaista ponašam prema mojim psima kao da su, zato što to oni i jesu, članovi moje obitelji i jednostavno su apsolutno u svemu ravnopravni", istaknuo je Marko.

Prije godinu dana Casper je bio bolestan pa je završio na operaciji. Budući da za vlasnika ima čovjeka koji će za njega učiniti baš sve i uz vrsnog veterinara, sve je završilo u najboljem mogućem redu.



"Doslovno smo mu spasili život. Doslovno smo mu produžili život i on je više nego zahvalan zbog toga. Jednostavno ne mogu riječima opisati. Evo, odmah me emocije svladaju. Ne mogu riječima opisati koja je to ljubav i na koji način oni to uzvračaju, koliko to oni osjećaju. Oni su zaista u mom životu ne važni, nego preprevažni", ispričao je stilist.



Upravo zbog toga što prema životinjama gaji toliku ljubav, Marko nije ostao ravnodušan na nedavne natpise o zlostavljanim i zanemarim životinjama u jednom zagrebačkom azilu.



"Naravno, šokirao sam se kao i većina ljudi u Hrvatskoj, kao većina ljudi koja je pročitala tu vijest. Doživio sam to nekako vrlo osobno. Inače sam vrlo osjetljiv na i na manjine i one slabije uvijek, nekako su to uvijek djeca i životinje. Tu sam nekako najosjetljiviji", objasnio je Marko.

Nakon što se angažirao na društvenim mrežama i ukazao na problem zlostavljanih životinja, uslijedila je lavina svjedočanstava volontera koji su iz prve ruke vidjeli što se tamo događa.



"Iskustva su stvarno traumatična. Primio sam jako puno, ajmo ih nazvati dokaza, slika, priča, ispovijesti. Na kraju je sad ispalo da je bolje da su na cesti nego u tim kavezima", rekao je Marko.



O svemu je Marko upozorio i zagrebačkog gradonačelnika. "U kontaktu sam ustvari s njegovim timom ljudi koji, za sad kako stvari stoje, pozvali su me i ja ću se vrlo rado odazvati u njegov ured kako bismo razgovarali o toj temi i kako bismo zajedno, iskreno se nadam, udružili snage i pomogli tim životinjama", otkrio je stilist.



"Dokaza je puno i previše, ja ću zaista i od gradonačelnika, očekujem to, da će poduzeti neke stvari da se ipak neki ljudi tamo zamijene i smijene jer je očito da neke stavri ne funkcioniraju godinama", rekao je.

Jer sve što tim malenim bićima treba je ljubav i topli dom. A dok to ne dobiju, vrijeme provedeno u azilu, nikako im ne smije biti traumatično iskustvo.



"Jer i sama voditeljica je rekla da postoje ljudi koji rade sa psima, a boje se pasa. To je veliki problem. To je kao da je netko u mom poslu stilist, a daltonist je i ne raspoznaje boje", pojasnio je Marko.



Svim psima u azilima, jedino što možemo poželjeti je da u životu dožive barem komadić ljubavi kakvu svojim pomerancima pruža ovaj karizmatični stilist.



"Ljudi ovako slatke pse uvijek stavljaju i na krevet, spavaju s njima. Kod nas je to vrlo jasno određeno. Psi ne spavaju sa mnom u krevetu, ne biste vjerovali. Imaju svoje krevete u svakoj sobi, svaki ima svoj. Kod nas je red i imamo neka naša pravila, međutim oni vladaju tim pravilima i vladaju mojim srcem, vladaju mojim životom i to je tako i bit će tako zauvijek", zaključio je stilist.

