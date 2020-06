Marko Grubnić svojim je obožavateljima podijelio neke od svojih luksuznih odjevnih komada i to potpuno besplatno, a nama je otkrio da već godinama dobar dio svoje garderobe donira potrebitima. Progovorio je i o svojem alter ego Modnom mačku ali i što će nositi na svojem vjenčanju.

Marko Grubnić svojim je Instagram pratiteljima odlučio pokloniti modne komade iz svoje garderobe. Sve što su obožavatelji trebali učiniti je javiti mu se u inboks i oni najsretniji već nose njegove luksuzne odjevne kombinacije.

"Ja stvarno volim razveseliti ljude. Volim da se nasmiju, volim ljudski osmijeh, tu toplinu. Ja i inače s vremena na vrijeme imam pospremanje svojih ormara i stvarno unutra nema šta nema", rekao nam je Marko.

Nije ovo prvi put da Marko daruje. Velik dio njegove garderobe završi u rukama potrebitih.

"Imam ja baš ljude kojima poklanjam, onako u vrećama odnose od mene. To su ljudi kojima zaista treba i koji ne gledaju ni što je, jako su zahvalni i jako im je to potrebno", otkrio nam je modni stilist.

Tako su na uvid dobili barem komadić Grubnićeva skupocjenog ormara, o kakvom mnogi mogu samo sanjati.

"Vrlo sam škrt kad je to u pitanju, ta tema, jer na kraju dana uvijek ispadne da se ti sad nešto hvališ nečim. Stvarno to nije poanta i nikad mi to nije palo na pamet i nema potrebe za tim. Ja inače imam tetu koja mi pomaže i dolazi mi čistit doma, ona baš održava stan, ajmo to tako reć. Ali kad je u pitanju gardroba i odjeća, ona ne dira ništa osim što sve složi na jednu hrpu, popegla, a onda ja slažem dalje u ormare. Jer na kraju dana stvarno želim znat di mi je šta, šta imam, šta nemam i tako dalje. Imam neke stvari koji su statusni simboli, poput jedne torbe, da sad ne imenujem. To je nešto što je lijepo imati, ide iz sezone u sezonu i što će vjerojatno nasljediti moje dijete. Mene su roditelji odgojili da rađe kupim sedam jeftinijih majica. I to je onda sedam majica, nego jedna skupa. Međutim ja sam se kroz život nekako posložio i sam sebe preodgojio da danas rađe kupim tu jednu skuplju. Takav sam, volim to, veseli me to. Mogu si to priuštiti, nikad ne bih išao van svojih mogućnosti. Znam ljude koji nemaju parket doma ali imaju lobutanke, e ja nisam taj", zaključio je Marko.

Marko je u svijetu mode već gotovo dva desetljeća pa se njegov stil mijenjao i evoluirao je.

"Nekad sad kad vidim neke stare slike pomislim što mi je bilo ali nekako imam opravdanje za to. Ja sam nekad bio modni mačak koji je žario i palio tom javnom scenom, koji je bio ekscentričan, koji je nosio te torbe i na kraju dana ja sam to nekako opravdavao da je to moj posao, da ja imam opravdanje za to, alibi. Danas se to nekako promijenilo, taj mačak izvire tu i tamo katkad, on ipak ima devet života pa se ne da", našalio se.

Za njegovu ljubav prema lijepom zaslužna je majka. Mama Branka često zablista u sinovu stajlingu.

"Ja ne pamtim da je ona ikad izašla u dućan po kruh da nije imala štikle na sebi, da nije bila namazana. Žena koja je tu nekakvu estetiku, tu nekakvu naviku za oblačenje i za lijepo, jednostavno je prenijela na mene. Ja sam siguran da vi sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje. Nije se moglo desiti da ja sad postanem neki kamiondžija koji ne mari za to šta će obući", ispričao nam je.

Iako je zbog pandemije njegvoo vjenčanje odgođeno, Marko dobro zna što će nositi taj dan.

"Ja sebe vidim, ne znam da li baš sad u bijelom, ali jako svijetlo, jako prozračno, neformalno. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da to vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to", izjavio je Marko za kraj.

