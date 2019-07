Nakon godinu dana stanke, grupa Vigor objavila je novu pjesmu. Odmor od pjesama ne znači da su pauzirali i s koncertima, jer na godinu ih imaju više od stotinu. Našoj Juliji Bačić pjevač Mario Roth otkrio je kako izgleda njihov život u kombiju, ali i posve iskreno progovorio o svojem ljubavnom statusu.

U novoj pjesmi dečki iz grupe Vigor u latino ritmu opjevali su šatore.

Ima to svojih čari kada si u kampu i kada se budiš ranom zorom zato što ujutro kad upekne sunce u 8 sati jednostavno se moraš izvući iz svog šatora i započeti dan. I pjevač Vigora Mario Roth, 4 godine ljetovao je kampirajući u Poreču.

''Lik sam koji bez problema može kampirati i u šumi i na plaži i u planini i u spilji. Tako da volim avanture avanture, volim izazove, nije mi to nikakav problem'', kaže nam.

"Šatorima" najavljuju novi album koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana, a novu pjesmu njihovi su obožavatelji čekali još od prošlog ljeta.

''Jako smo sretni zato što smo napravili pauzu od godinu dana, nismo godinu dana ništa izdavali zato što smo čekali ne pravi trenutak nego pravu pjesmu'', kaže nam Mario.

Ta prava pjesma dovela ih je do milijun pregleda na Youtubeu u manje od mjesec dana.

''Ne želimo raditi, ne želimo snimati nešto iza čega nećemo stajati. Kada vidiš da su klikovi stali, uf, nešto nismo napravili kako treba.'', objašnjava nam.

A da dečki sve rade kako treba, dovoljno govori podatak koliko koncerata održe u godini dana.

''Stotinjak pa do nekih 130 što je zaista velika brojka i ja sam strašno zahvalan dragom Bogu, Svemiru, čemu god što pripadam u onu skupinu izvođača, odnosno grupa koje jako puno rade'', kaže nam.

Preko stotinu koncerata, od kojih je najviše u Hrvatskoj i Sloveniji, znači mnogo susreta s publikom, ali i mnogo kilometara.

''Kada radiš koncerte onda moraš očekivati da si stalno na putu i da ćeš dom zamjeniti s kombijem i s autocestom'', priča.

Bude tu neprospavanih noći, bude tu i puknute gume na autoputu, bude tu i ptica koje ti se zalete u šajbu pa onda moraš stati jer te neće pustiti preko granice.

''Dobro poznaju ceste i odmorišta, a lokacije na kojima nastupaju katkad znaju biti itekako zanimljive'', kaže.

''To je bilo jedno selo u Slavoniji, predivno nam je bilo, oni su to nekako improvizirali tu neku binu, malo su to sklepali pa su mene stavili na tu malu povišenu trafostanicu, da imam kosu vjerojatno bi eliktricitet pokazivao ovako'', priča.

Koncert na trafostanici ili gdje god njihova publika poželi, a zbog takvog tempa pati i ljubavni život frontmena grupe.

''Je, moje srce trenutno je slobodno ne zbog toga što ja ne želim ljubav, ja ju ne tražim. Nisam osoba koja sjedi na dvije stolice, nekima će možda zvučati čudno pa će reći i mi Mario puno radimo pa opet imamo vremena za svoj privatni život i za neke osobe u svom privatnom životu'', objašnjava nam.

A prava ljubav, kaže, doći će kad se najmanje bude nadao.

''Jako je teško kad ste od 7 dana 5 dana na putu i kada vas ta osoba vidi jedanput u mjesec dana ili dva puta u mjesec dana. Ja ako se nekome ne mogu dati ni 30 posto onda bolje neću započinjati ništa pa ću biti kvalitetno sam, ali uvijek kažem da za ljubav ima vremena, ljubav ti dođe sama'', smatra.

Sretno slobodan, ovaj 37-ogodišnjak sa žestokim tempom, ne planira tako skoro stati.

''Kad budem imao 70, još se nakako trudim biti uščuvan, da budem u dobroj formi'', zaključio je.

