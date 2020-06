Osim po tome što je prvi reket domaćeg tenisa, Marin Čilić poznat je i kao sportaš velikog srca. Samo za IN magazin otkrio nam je koliko uživa u očinstvu i vremenu koje je proveo s obitelji. No doznali smo i koji su Vatreni najopasniji kad uzmu reket u ruke.

''Posljednjih nekoliko mjeseci svi smo bili svatko u svojim kolotečinama, svatko na svoj način. Ja sam imao sreće što sam mogao provesti vrijeme s obitelji, s malenim Baldom uz Kristinu i uživali smo na jugu. Bili smo u Cavtatu posljednjih nekoliko mjeseci, tako da sam ovaj period nekako prošao da nisam ni osjetio da je bila neka velika pauza, a u pravom smislu dobro mi je došlo i zbog obitelji, a i da se lijepo odmorim i da budem spreman za nastavak sezone u ovoj godini ili sljedeće godine'', započeo je Marin Čilić intervju.

Marin Čilić objasnio je što se krije iza imena njegova sina.

''Na neki način uspomena na Kikina oca okrunjena je na taj način da damo ime sinu po njezinu ocu, tako da smo s tim presretni. Veselimo se što je sve prošlo jako dobro u ovih nekoliko mjeseci i nadamo se da će ići u tom smjeru. Odličan je osjećaj biti otac. Uživamo u svakom danu pratiti kako maleni raste. Kike i ja smo tu da mu omogućimo sve što možemo i nadamo se da će ići sve u pravom smjeru. Vidjet ćemo hoće li biti tenisač'', priča Marin.

Poznato je kako na odmoru Marin nerijetko na terenu odmjeri snage s Vatrenima pa nam je otkrio tko su najbolji tenisači među nogometašima.

''Tu je velika konkurencija. Evo, prošle godine Mandžukić je pokazao svoje čari. Došao je do trofeja, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo. I Luka je fenomenalan, i Rakitić je jedno vrijeme i trenirao do svoje 14. godine. Lovren je također vrlo dobar, Bogdanović je odličan. Sigurno bi bilo zanimljivo vidjeti sve njih u singl turniru, to bi bio pravi spektakl'', otkrio nam je Marin.

Tko zna, možda i to doživimo u nekom od idućih izdanja gem seta.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.