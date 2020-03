Postigao je brojne uspjehe, što privatne, što u karijeri, no rođenje sina sve je gurnulo u drugi plan. Marin Čilić priznaje kako nikad nije bio sretniji. U ekskluzivnom razgovoru nam je otkrio je li u rađaonici pao u nesvijest, zašto se divi svojoj supruzi Kristini te kako mu pada odvojenost od obitelji.

"Moram priznati da se svaki dan budim presretan i jednostavno ta sreća je ogromna koju čovjek još nije doživio. Imao sam puno uspjeha tijekom svoje karijere ali ovo je nešto drugo što me ispunjava i mene i suprugu, na strašno lijep način, trudimo se bit što bolji roditelji i zasad ide sve super", priznao nam je Marin.

Uz to što se trudi biti što bolji otac, Marin je dokazao da je suprug za poželjeti - tako je vrlo hrabro stao uz suprugu za vrijeme porođaja, riskirajući ozljedu.

"Bilo je imalo šala prije samog poroda od doktora i ekipe u rađaoni da se maknem što dalje od radijatora i zida da nebi slučajno ali srećom bilo je sve ok. Bilo me strah za Kristinu kad je došlo do najintenzivnijeg dijela pred sam porod ali ona je to izdržala stvarno nevjerojatno i skidam kapu apsolutno svakoj ženi kroz što sve prolaze i napore, djeca ih moraju voljeti i zbog toga cijenim više i svoju mamu i sve ostale žene", otkrio nam je.

U njegovom slučaju izreka kako se muškarci boje uspješnih žene, ne drži vodu. Štoviše, tomu se upravo divi. Supružnici, naravno, imaju i brojne zajedničke interese. Jedan od njih je rad u zakladi koja nosi ime Marin Čilić, a popularni tenisač se trudi što više vremena posvetiti stipendistima te mu nije problem s njima otići i u kupnju. Zaklada potrebitoj djeci osigurava financijsku potporu kako bi mogli istražiti svoj potencijal i pretvoriti snove u stvarnost.

Otkad je postao otac, ta ljubav i briga dobile su novu dimenziju. No upoznao je i onu drugu stranu - strah, te priznaje kako mu odvojenost od obitelji sad teško pada.

"Već nakon dva tjedna sam morao ići na put, srećom ne predugo, bio sam dva tjedna na putu ali konstantno sam pratio razvoj situacije. Srećom imamo mogućnosti telekomunikacija kroz videokomunikacije, ugrađeni bejbi monitor u sobi gdje ga mogu pratiti kroz cijeli dan, tako da sam bio stalno vezan i nisam izgubio niti jedan trenutak ali naravno da jest tesko bit odvojen", rekao nam je.

Maleni Baldo tek ima mjesec i pol, no čini se kako mu je sportski put zajamčen.

"Apsolutno zagarantiran vidjet ćemo što će on reći ali volio bih da se bavi sportom sigurno jer je to zdrav način života, stjeu se i društvene stvari potrebene za život ali on će izabrati na kraju", zaključio je.

Kako je i svijet sporta stao, Marin ovo koristi kako bi što više vremena proveo s obitelji, a mi im još jednom od srca čestitamo i želimo što više lijepih trenutaka.

