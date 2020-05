65. Eurosong je zbog pandemije otkazan. Umjesto najblještavijeg show programa u Europi ovog su se vikenda nesuđeni predstavnici zemalja javljali iz svojih domova. Mi vam donosimo pregled najuspješnijih hrvatskih predstavnika na Eurosongu, ali i onih čije zarazne melodije i dan dannas ne izlaze iz glave. ''Marija Magdalena'', ''Ja sam za ples'', ''Rock me baby'', ''Džuly'', ''Hajde da ludujemo'' i one novijeg datuma čekaju nas u pregledu našeg Davora Garića.

Marija Magdalena u izvedbi opasno karizamtične Doris Dragović 1999. u Jeruzalemu osvojila je četvrto mjesto. Obožavatelji Eurosonga obožavaju je i danas.



''Silno želim da neko osjeti tu, od mojih kolega mlađeih ili starijih, ustvari uopće nije bitno...da osjeti taj osjećaj gotovo pobjede ili pobjede, možda da dovučemo i ovdje taj Eurosong, znam da zaslužujemo to'', rekla je Doris jednom prilikom.



Isto mjesto u finalu 1996. u Oslu osvojila je ''Sveta ljubav'', a vrisak Maje Blagdan u live izvedbi dan danas drži rekord za najviši ton otpjevan na Eurosongu ikad. Također četvrto mjesto, ali u Bruxellesu 1987. osvojila je ova zarazna melodija koja nam ne izlazi iz glave - ''Ja sam za ples''.



''Što se tiče detalja oko samog nastupa, dakle oko te tri minute, ne sječam se ničeg. Taj trenutak mi je bio u magli kad je Victoria Laslo, voditeljica u Briselu najavila da je upravo tog dana i moj rođendan, dakle 09. svibnja, meni je totalna crna rupa bila pred očima'', priznala je Sanja Doležal jednom prilikom.



Probajte ne njihati bokovima na taktove pjesme ''Džuli''! Nemoguće, znamo. I Danijelova je ''Džuli'' na Eurosongu osvojila 4. mjesto, u Munchenz 1983. ''Džuli'' se tada diljem Europe prodala u više od milijun primjeraka.



''Svi ti pjevači koji su imali neki veliki uspjeh se pamte uglavnom to jednom svom velikom hitu. Ja sam imao ''Džuli'' koja je moja osobna iskaznica'', zaključio je Daniel u jednom intervjuu.



Klasik ''Hajde da ludujemo'' uz koji odrastaju generacije ove je godine doživio svoj 30. rođendan. ''Hajde da ludujemo'' napamet zna i mlado i staro.



''Ja sam osjećala veliku odgovornost prema tolikim ljudima koji su mi pružili već tada i ljubavi i podrške i vjerovali su u mene i nisam ih htjela iznevjeriti'', rekla je Tajči jednom prilikom.



Ako zagrebemo dalje u prošlost, točnije u 1974., znalci će znati da je bivšu državu predstavljao Zlatko Pejaković s grupom Korny kada je pobjedu odnijela legendarna ABBA.



''Mi smo zajedno sa Abom bili na istom katu, soba do sobe, družili se, igrali nogomet po hodniku'', pričao je Zlatko,



Mnogi pamte i ove zarazne stihove tada šesnaestogodišnje Claudie i njezinog prvog samostalnog singla ''Više nisam tvoja''. Poput groma iz vedra neba, 2003. odnijeli su pobjedu na Dori, a na Euroviziji je završila na 15. mjestu.



''Stvarno jedan san, san svih snova. Sve skupa, ta organizacija, ta velika pozornica, toliko ljudi da nisi vidio kraja tim ljudima, ja sam bila na pozornici, čak nisam imala ni tremu'', komentirala je svoj nastup Caudia Beni.



Vesna Pisarović slavila je 2002., a njezin hit singl ''Sasvim sigurna'' i danas znamo napamet. Danijeli je ''Neka mi ne svane'' obilježila karijeru a Jacques Houdek sve je ostavio bez teksta otpjevavši duet sa samim sobom.



''Ja sam što je manje poznato, nekada davno, gotovo 6 godina učio klasično pjevanje i trebao sam biti klasični tenor a postao sam pop teror'', šali se Jacques na svoj račun.



Naš ovogodišnji nesuđeni predstavnik Damir Kedžo ipak nije okusio čari nastupa na velikoj eurovizijskoj pozornici.



Jedina Hrvatica koja može iz prve ruke opisati kakav je to osjaćaj pjevati pobjedničku pjesmu Eurosonga otkriva tajnu uspjeha.



''Autentičnost, pjesma, aranžman koji će pratiti tu autentičnost, dobar scenski nastup i to mora proć'', kaže Emilija Kokić.



Recept je tu, samo još da ga primjenimo u praksi pa možda jednog dana i pobijedimo.

