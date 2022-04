Manekenka Jelena Orešković luksuz Champs-Elyseesa zamijenila je mirnom oazom u Zagrebu. Prvi put je otvorila vrata svojeg novog doma, u koji se doselila sa suprugom, inače poznatim dizajnerom, te njihovim dvjema kćerkicama. Zašto su odlučili napustiti francusku metropolu te kako izgleda njezin novi zagrebački dom, otkrila je ekipi In magazina!

Jelena Orešković, instruktorica joge i bivša manekenka, samo za In magazin ispričala je kako se zapravo odlučila doseliti u Hrvatsku.

''Puno je razloga, nije to bila odluka preko noći. Suprg je uvijek govorio kako bi neku dob oko 60. rođendana volio dočekati u nekom mirnijem okruženju. I onda je uslijed tih nekih negativnih događaja koji su nas zadesli u Francuskoj, počevši 2015. s terorizmom pa su krenuli štrajkovi... Ja sam se stvarno nauživala u tom gradu, pa mi je glupo pričati o lošim stvarima, ali kad me pitate zašto smo se doselili u Hrvatsku, sigurno nisu prevladale ove dobre stvari, uvijek gledaš gdje ti je onda kvalitetnije živjeti pogotovo jer imamo djecu'', govori Jelena.

Ova obitelj živi u predivnom stanu u centru zagreba kojeg je dizajnirao Jelenin suprug.

''Sa selidbom on je dobio i novu profesiju, iz auto industrije prebacio se na dizajn interijera. Moram reći, meni se sviđa, evo ja sam ovaj stan potpuno prepustila njemu, ja nisam niti jednu vazu stavila jer treba se priznati kad se za nešto nema smisla, prepusti onima koji znaju'', govori Jelena koja i danas ima manekensku figuru.

Evo čemu duguje takvu liniju.

''Pilatesu. Jest da genetika ima tu ulogu, teško se debljam makar s godinama sve teže. Iako ideja s pilatesom nije mi bila estetska, meni je pomogao s kralježnicom pa sam otkrila tu metodu i onda sam završila za instruktora pilatesa'', otkrila je.

Cijeli razgovor i još detalja pogledajte u prilogu In magazina!



