Biti brižna majka i supruga te pri tom požrtvovno graditi poslovnu karijeru nije nimalo lagan zadatak. Znaju to dobro i slavne Hrvatice koje nemaju kućne pomoćnice i dadilje. Koliko je zahtjevno u isto vrijeme mijenjati pelene, odgajati djecu i brinuti se da su djeca dobra u školi dok im posao uzima mnogo vremena i energije ispričale su za In magazin Severina, Maja Šuput, Kolinda Grabar Kitarović i druge slavne Hrvatice.

Svaka zaposlena majka složit će se - 24 sata u danu premalo je za sve što su si zacrtale.



''Služe se ne znam kojim trikovima, koj imaju po troje četvero djece. Ja se evo sada javno divim svojoj mami, ona je imala troje djece, bez veš mašine, bez mašine za suđe, radila je i bila je predivna mama!

Nema toga što mama ne bi napravila za svoje djete!

Nema! Mame su stvarno pancir na grudima!'', rekla je jednom prilikom Severina.



Jedna od najzaposlenijih slavnih Hrvatica gotovo sve svoje zadatke odrađuje s djetetom u naručju. Koncerti, pjevanje na svadbama, angažmani u TV emisijama, vlastiti brend... Maja Šuput bi bez svojeg supruga Nenada teško stigla sve što je naumila.



''Zapravo smo duo, baš smo tandem. Zna se tko šta radi, ali opet 100 puta na dan ''jesi li ti ovo, jesi li ti ono''. Dost lako je kad živiš s nekim kog možeš u ponoć pitat ''Jesi li ti poslato onaj mail?'' To bi bilo nezgodno da nekog kolegu zovem u ponoć. Ovo je ono ''Hej, ne hrči, jesi li poslao mail?'' Jako se dobro nadopunjujemo, a pogotovo što se bebe tiče, tu smo kao jedan'', ispričala je Maja Šuput.



Dok je presjedavala državom Kolinda Grabar Kitarović, usprkos gustom rasporedu, obitelj nikad nije zapostavljala. Kaže, dobra organizacija je ključna.



''Ja sam uvijek nalazila vremena za obitelj nikada nisam propustila nikakve bitne događaje niti školske predstave. Ja sam kao predsjednica, došla bih doma, radila bih sa svojim sinom biologiju ili kemiju ili već što bi trebalo'', pričala je Kolinda.



Iako se mnogima čini da se samo ''naslikava'', Ella Dvornik vodi ozbiljan biznis, a uz dvoje djece nije jednostavno biti konstantno izložen oku javnosti. Odselila se u Istru i sav posao obavlja od kuće.



''Moram priznati da mi je onaj dan kad sam se selila, mislila sam se što sam napravila kako ću ja sad u tako malom mjestu, onda sam skužila nakon nekog vremena da smo ja i Charles stalno doma i radim od doma i toliko mi je sve blizu imam onaj mali scooter i s njim idem u poštu i dućan, nema gužve nema čekanja nema redova i toliko sam nekako smirenija'', otkrila je Ella.



Nema serije ili filma u kojem nije zaigrala glumica Ecija Ojdanić, a pri tome vodi i vlastito kazalište. Odlične ocjene i vladanje njezine djece u školi itekako su joj važna stavka u životu.



''Ja kad dođem u školu na informacije ja čujem ''ma mi s njima nemamo problema'', naravno bude ti drago kao mami, onda si misliš pa daj mi reci nešto drugo, ali u današnje vrijeme kad ima razne djece koja imaju raznih problema onda je naravno to lijepo, ja mogu reći oni su dobra djeca...sad će me ucjenjivat kad ovo čuju'', šali se Ecija.



Uz zahtjevan posao, Severina prolazi i kroz teška razdoblja sudskih bitaka pa je njezin status slavne majke još kompliciraniji.



''Kakav je Aleksandar kao sin? Najbolji na svijetu i ja sam jako sretna što sam njegova mama'', rekla je Seve.

Slavne ili sasvim obične majke, na trenucima opuštanja i mira ne smije se štedjeti.



''Navečer, kad si pustim film, otvori se čaša vina...to sam baš lijepo rekla, radi se o čaši, a moraš otvorit bocu...hahaha...hrana i to, to je neki ''me time'' kad samo hoćeš pogledat neki film pa makar i glup, da odmoriš misli, da te baš briga, sat i pol budeš negdje drugdje i to fakat treba da se restiraš, inače bi eksplodirao'', ispričala je Maja.



Biti majka je najljepši i najodgovorniji posao na svijetu, ali vrlo je važno da svaka majka nađe vremena za sebe i bude sretna i zadovoljna pa će i lakše uskladiti posao i uživanje u majčinstvu.

