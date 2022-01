Osoba koja svakako zauzima posebno mjestu u životu svakoga djeteta njegova je majka. Unatoč odrastanju, uvijek ostajemo djeca svojih roditelja, ma koliko godina imali. Koje su holivudske zvijezde prilikom dobivanja nagrada u suzama zahvaljivale svojim majkama, što kažu domaće zvijezde o njima i zašto su im uzor u životu doznala je Ivana Nanut za In magazin.

Poput holivudskih zvijezda i naši poznati često na društvenim mrežama objavljuju fotografije sa svojim majkama. Ponosna pjevačica Maja Šuput svoju opisuje kao neustrašivu lavicu.

''Imali smo puno problema u životu, ne ja i ona, nego ti život nosi uspone i padove, a ona je bez obzira na dan koji je možda bio loš, završila ga s osmijehom na licu, jača nego ikad. To je za mene fighter i to je žena'', kaže Maja.

''Moja mater je baš prava dalmatinska mater i nasljedila sam sve od nje i ne bunim se!'', opisala je svoju majku Severina.

''Jako često se uhvatim - hm bila je u pravu'', Kristina Bradač ovako priča o svojoj majci.

Postoji mnogo princeza, sirena i gospođica, no samo je jedna MAMA, ponosno je izjavio violončelist Stjepan Hauser. Njegova majka Marija, podučavala je udaraljke i predavala glazbenu metodiku na fakultetu u Puli, a upravo mu je ona usadila ljubav prema glazbi.

Svoju ljubav prema majci ali i baki glumac i redatelj Damir Markovina zabilježio je u intimnom dokumentarcu ‘Čekaj me‘. Osim što su mu najveći oslonac, majku je nekada davno vodio kao pratnju i na modne revije.

Na crvenom tepihu prošlogodišnjeg filmskog festivala u Puli glumac Momčilo Otašević pozirao je sa svojim roditeljima. A nekih se običaja njegova majka drži i dan danas.

Lijepoj Lejli Filipović upravo je mama zaslužna za njezine prve beauty savjete i lekcije.

''Da ne krenem farbat kosu tako rano, a to nisam poslušala i to sam otišla u neku najtamniju moguću nijansu, tad su bili moderni color šamponi tako da sam bila neka grozna boja vina u koju se više nikad ne bih vratila jer sam izgledala valjda 10 godina starije'', prisjetila se Lejla.

A da majke i kćeri mogu biti najveći oslonac, velike prijateljice i partnerice u poslu najbolji su primjer bivša manekenka Ljupka Gojić i njezina majka Željka koja se često nalazi iza objektiva modnih fotografija.

''Ja uopće ne znam kako je ijedna fotka OK, pristojno ispadne jer moja mama to radi onako drži mobitel i priča sa susjedima. Pa onda ja to moram rezati, ispravljati jer sam uvijek negdje ukoso ili nešto'', šali se Ljupka.

Majka je jedna. Ona je najbolji prijatelj, najveća podrska i oslonac. Ne zaboravite to.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Hana potvrdila da će ona i Grašo uskoro postati roditelji, zna se i koliko je trudna: "Sretni smo i uzbuđeni" +26

Tonči Huljić se oglasio o kćerinoj trudnoći, evo što je jasno svima dao do znanja: "Ovo je s moje strane sve što mogu i hoću kazati" +26