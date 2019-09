Maja Šuput će uskoro objaviti novi album, u novoj sezoni Supertalenta ponovno sjedi u žiriju, privatni biznis koji vodi sa suprugom joj cvjeta, a i, priznaje, možda uskoro ostane u blaženom stanju. Sve detalje otkrila je našem Davoru Gariću.

Maji Šuput kao jednoj od najzaposlenijih žena na domaćoj estradi pjevanje nije dovoljno, ona radi još sto drugih poslova.

"Pjevanje mi nije dovoljno jer energije imam još i nedjeljom, i ponedjeljkom i utorkom. Uvijek sam bila kreativna, a danas je novost ta da imam svoj kolač. To je jedan od onih užitaka kada ga pojedeš, ne da ti nije krivo, nego želiš počiniti grijeh još jednom", objasnila nam je Maja.

Maja je poznata i kao jedna od najvećih gurmanica u Hrvatskoj.

"Ja ne znam kak ja nisam prase, ljudi ja toliko jedem. Znaš, kad meni muž kaže "kako toliko jedeš, kako je moguće da toliko jedeš i da tako izgledaš". Moraš ići na moje koncerte, skakat, pa malo se nervozirat zbog posla i tako se to potroši. A idem i u teretanu kad stignem", otkrila je.

Iako je prije mrzila teretanu, sada je tamo kao doma.

"Volim teretanu, volim to isprazniti iz sebe, nervozu, bijes i sve što pojedem i popijem. Neki ljudi jedu da bi živjeli, a ja živim da bi jela, ali stvarno", izjavila je Maja.

Neke od fotki iz teretane Maja objavljuje i na društvenim mrežama, a priznaje da su neke malo obrađene.

"Obradim ako baš na nekima imam masnicu, a uvijek ih imam nakon koncerata. Ja kao da sam došla iz rata, non stop se negdje lupim, pa te cipele koje mi Grubnić nabavlja, sva se zderem i poderem. Pa te posjekotine, tko želi gledat flaster na nozi? To ili recimo ako mi neki madež smeta, to maknem. Ali vidiš da sam fit, nemam što stanjivati", zaključila je.

A pred njom je jedan novi projekt, namijenjen za one najmlađe.

"To je ono što sam najavila, konačno ovaj mjesec izlazi krenut ću s kampanjom, dječji album izlazi, na sticku u kutiju. To nije dječji album, to je savršenstvo. Ako nemate djecu, zbog albuma ćete napravit djecu", našalila se pjevačica.

A na djeci rade i ona i njezin suprug Nenad Tatarinov.

"Pa normalno, kao i svi koji rade na djeci, nije to sad u kalendaru, nije ta varijanta nego opušteno. Kad si friško u braku to radiš normalno", priznala je Maja.

Uskoro kreće i nova sezona showa "Supertalent" u čijem ćemo žiriju ponovno gledati Maju i možemo očekivati puno toga.

"Na svu sreću i radost gledatelja ima jako puno luđaka ove godine, bilo nam je užasno smiješno", nije htjela otkriti puno detalja no vjerujemo kako uzbuđenja neće nedostajati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.