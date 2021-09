Maja Šuput radi punom parom. Mnogi je doživljavaju kao vrhunsku zabavljačicu, no Maja je i jedna od najzaposlenijih poslovnih žena na domaćoj sceni. Njezin brend ostvaruje velike uspjehe, u novoj sezoni Supertalenta sjedi u žiriju, pjeva na vjenčanjima i više puta na tjedan i već ima dogovoren nastup za novu godinu, Izbacila je i novi videospot "Ženo draga", a sve o Maji Šuput kao poslovnoj ženi zna ekipa iz IN Magazina.

Pjevačica Maja Šuput nakon duge pauze izbacila je novu pjesmu naziva "Ženo draga" o kojoj se raspričala pred kamerama IN Magazina.

"Pjesma je stvarno drugačija, nije kao ''Lopov'' i ''Ne lomi mi srce'', nije takav tekst, ovo je baš kao da sam malo odrasla" kazala je Maja no dodala je i kako je u ovoj pjesmi zadržala svoj prepoznatljivi veseli ritam.

Otkrila je i značenje teksta svoje nove pjesme.

"Ja se obraćam ženi koja se udaje za muškarca s kojim sam ja bila i koji je grozan. I ja njoj kažem: 'Ja te volim kao sestru i da te nema ja bih bila na tvom mjestu'", objasnila je, a odmah je željela naglasiti i kako pjesma nije autobiografska.

Spot za pjesmu snimila je u crkvi, točnije, kako je sama istaknula, u lapidariju pored Bala.

"Sad kad sam ja snimila spot u crkvi, sad sam zaista napravila sve", komentirala je Šuput kroz smijeh.

Maja inače radi punom parom i jedna je od najzaposlenijih poslovnih žena na domaćoj sceni, a otkrila je da je pred njom još zaposlenija jesen.

"Samo se još netko iz paštete nije sjetio da me angažira jer će ovo doslovno biti jedan skok"; našalila se.

"Super stvari radimo što se tiče mog brenda, imamo nekakve dobre suradnje sa zaista najvećim hrvatskim kompanijama i to je ono što sam ja htjela, da mene netko velik nazove i da kaže ja hoću raditi s Majinim brendom", dodala je pjevačica.

U Majinu brendu je itekako angažiran i njezin suprug Nenad Tatarinov, a otkrila je kako njih dvoje funkcioniraju kao poslovni suradnici te se usput dotaknula i jedne škakljive teme zbog koje su je prozivali u medijima.

"Iza cijele ove priče je Nenad, jer ja sam netko tko sve smili i prepustim to njemu. Recimo kad čitate da ja nisam platila režije, netko mora shvatiti da ja tu uplatnicu nisam ni dobila, a i ako sam je dobila ostala je u Garešnici na gaži. Ne da nisam platila, nego nisam došla do tog računa, ali se zahvaljujem ovom ljudima koji pišu da moram to platiti. Hoću reći, nisam za te papirnate stvari, a Nenad je baš za to, papirologija, komunikacija, dogovori i tako dalje. Ali kad se prča o financijama onda se ipak nešto i mene pita", kazala je Šuput.

Maja je i članica žirija u showu "Supertalent" koji samo što nije ugledao svjetlo dana i ne krije koliko je uzbuđena zbog nove sezone.

"Joj, kad vi ljudi vidite što smo mi snimili, kakvih je tamo bilo talenata. Veselim se i da vidite što sam ja oblačila, to jest što su stavljali na mene moji prijatelji, moj tim. Imala sam i fazana na glavi, a bojim se ptica", otkrila je Maja.

Uz sve obaveze koje ima, vratila su se i vjenčanja na kojima Maja uvijek rado nastupa, a kaže u da ih opet ima puno kao i prije koronavirusa.

"Ljudi se žene više nego prije jer sad se boje da neće doći 16. val, tako da se žene masovno, radimo nekoliko svadbi tjedno, što mene veseli jer ja to baš volim. Ja se baš naplešem s tim ljudima, i zna biti naporno, ali slomim i one najokorjelije kojima se ne da ustati. Kad mi kažu da ne vole svadbe i plesanje, ali sam ih ja rasplesala, to mi je baš nagrada", istaknula je.

Pohvalila se i da već ima dogovoren nastup za Novu godinu.

"Pjevam u jednom hotelu u Vodicama, ali ne samo Novu godinu nego i, kao nekada, reprizu", otkrila je Maja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.