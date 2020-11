Maja Šuput odbrojila je četiri i pol mjeseca trudnoće i otkrila da joj trbuh raste, a beba se počela javljati, kako buduća majka kaže, boksanjem u ponoć. Oprema za bebu već je spremna, no Maja ne miruje. Itekako je aktivna na poduzetničkom planu. Na kojim je novim projektima radila posljednjih mjeseci, pogledajte u videu.

Maja Šuput i njezin suprug Nenad ne skidaju osmijeh s lica. Njihova beba je na pola puta, a buduća majka jednostavno blista.

"Raste, rastem! Ja sam ti se zadnja dva tjedna stalno bunila, ja jedina nemam trbuh, sve trudnice imaju trbuh, kakva sam ja to trudnica, nit mučnine... Nije da se žalim, ali daj beba javi se da znam, ono... Ali po knjizi ispada da je trbuh narastao baš kad treba. Prekjučer smo prvi put doživjeli boksanje od bebe, a ono što nas je najviše razveselilo kao roditelje je da beba prati naš tempo jer je boksanje bilo u ponoć. Znači nije beba u 9 sati ujutro ili u podne, nego u ponoć. Onda je Nenad stavio glavu na trbuh i rekao ''Ljubavi tatina, bravo. Noćna ptica na mamu!'' hahaha", ispričala nam je Maja.

No umjesto noćnim izlascima i nastupima, Maja je sada okupirana kupnjom potrepština za bebu.

"Što se tiče kupovine i toga, sve smo izabrali. Sve, sve, sve, sve. Ali kad kažem sve - sve! Ja sam se zaputila prije dva dana ponovno samo da izaberem, jer nisam znala da toliko dezena mogućih u kolicima. Ja kad sam bila mala uopće ne znam jesam li imala kolica, ja se toga ne sjećam. Mila majko šta sam uzela. A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put, vrlo vjerojatno s obzirom na moje godine i zadnji pa nek se djete veseli.", zaključila je Maja.

A hoće li se beba veseliti sva u ružičastom ili plavom, Maja još ne želi otkriti.

"Ne, ti si dobio zadnji put intervju. Hvala ti, vidjela sam da si se pohvalio da smo imali milijun pregleda. Moj komentar je bio pa ja više neću snimati pjesme, nema potrebe, dok dođem do milijuna za videospot... A ovdje dođem kod Garića, snimim intervju i gle milja. Tako da neću ti još otkriti, ali mi znamo", izjavila je pjevačica.

A mi znamo da je Maja itekako aktivna i kao poduzetnica. Jedan od njezinih posljednjih projekata je luksuzni kutak za dame u totaletu jednog zagrebačkog restorana.

"Ovo je raj na kojem ti ja radim toliko dugo, i evo toliko sam sretna. Ti si moj prvi gost. Vrlo je čudno da je muškarac prvi gost u ladies roomu. I ovo se službeno zove ''Welcome to the ballroom, Shu Shu ballroom!''. Ovo je jedna oaza za žene. Pravi mali hedonistički raj za žene, ali umjesto onih potrepština gdje si žena može popraviti kosu s lakom ili počešljati, ja sam to zamislila kad ti netko digne tlak tu dođeš na nešto slatko, bonbončić, lolipop. Ali zapravo za ozbiljno poanta je da ovdje žene uživaju u Shu Shu kozmetici, znači u svoj mojoj kozmetici", objasnila je Maja.

No to nije sve. Maja je ovih dana lansirala i tajni dnevnik za djevojčice sa svojim potpisom.

"To je moja izmišljotina, to definitivno. Ja sam jako orijentirana na ove dječje proizvode, zaprvo tinejdžerske, dječje i tako dalje. Dok je kozmetika od mog muža cijela priča. Nevjerojatno. Danas nam je pao server od narudžbi. Tako da ja ne mogu bit sretnija, a na tom dnevniku radim sigurno posljednjih 4, 5 mjeseci", priznala je Maja.

I ona je kao klinka u dnevnik zapisivala svoje ljubavne zavrzlame.

"Zadnji koji sam imala pisalo je ''Bojan, volim te'' i neki broj i frajer je bio iz Kikinde. A ja ne znam gdje je Kikinda na mapi, evo majke mi mile", našalila se Maja.

Njezina je radna mapa za sljedeću godinu, unatoč činjenici da će i roditi, jednostavno popunjena.

"Mi smo do te mjere bukirani za sljedeću godinu, barem što se svadba tiče, da tu nema razgovora. Posao ide odmah, nešto malo nakon što se dijete rodi i to je potpuno okej. Moj posao je sjajan, ja idem pjevat od 8 asti navečer do 5 sati ujutro. Ja ga uspavam, dođem doma, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne? Moj posao će biti u punom jeku ako ne bude gospodin Capak rekao drukčije i po sadašnjim bukinzima i terminima, barem što se svadbi tiče, to su morali uzeti, bit će to fenomenalna radna godina", zaključila je.

Majčinstvo, bračna idila, uspješan posao i osmijeh na licu. Jedino što možemo zaključiti je - ovoj je ženi samo nebo granica!'

