O tome da još jednom postane majka, Maja Šuput progovorila je ekskluzivno za IN Magazin. Iako joj je velika želja da maleni Bloom dobije bracu ili seku, pojasnila nam je zašto se to ipak možda neće dogoditi. Kako je doživjela reakcije javnosti kad je obznanila da je sinu dala to neobično ime, zašto se Bloom neprestano smije i koliko uživa u majčinstvu, Maja je ispričala Davoru Gariću

Sin Maje Šuput, maleni Bloom raste iz dana u dan, pet i pol mu je mjeseci, ima osam kilograma i 66 centimetara, a ponosna mama izgleda fantastično.

"Moram priznati da kada me netko pita otkud mi ta linija, ja im kažem iskreno jer nikada ne lažem, stvarno nije do prehrane. Prije sam pazila, ali sada više ne. I toliko sam gladna jer dijete stalno dižem, pa ga nosim, ovo, ono i kako da uopće imam višak kilograma? A on kada legne, ljudi moji, ja bih pojela odojka", priznala je Maja.

Bloom je veselo dijete i ne prestaje se smijati.

"A na mene je. Lijepo razgovaramo s njim, a rekli su nam i da je to zato jer smo mi skroz smirene osobe. Stalno se smijemo i ja tom djetetu toliko pričam da su mi rekli da će progovorit odmah. Toliko guštamo s njim, smijemo se, ljubimo ga. I valjda djeca to osjete. Ne znam je li me Bog pogledao s neba pa sam dobila tako fino dijete ili je stvarno pokupio to nešto moje", izjavila je Maja.

Ipak, zasad još nije progovorio, a Maja je otkrila i što misli, hoće li prvo reći mama ili tata.

"Vjerojatno tata, meni u inat, ali dobro. I tata je bitan", zaključila je Maja.

Kada je rodila i obznanila da je djetetu dala ime Bloom, internet je eksplodirao od reakcija, no nekako su sada svi s time saživili.

"Zamisli da se moje dijete zove Darko, ne ide to. Pogledaj Blooma, on izgleda kao Bloom. Ja kada sam to objavljivala rekla sam Nenadu da će sljedeća tri dana gledati eksplozije, reći će da nismo normalni, da smo luđaci i tako je bilo. I nakon tri dana više ništa, svi samo ispituju i zovu je li Bloom dobro", ispričala je pjevačica.

Maja je u jednom od intervjua izjavila kako je to njezino prvo, a vjerojatno i posljednje dijete i pri toj je odluci ostala.

"Ostala sam pri tome ne zato što mislim da ne bih mogla ishendlati dvoje, mogla bih jer sam ovo ishendlala kao da ih imam šest. Međutim, prvo i osnovno imamo moje godine, s druge strane sam oduvijek osjećala da će tako biti, ali to je samo zato što sam ja jedinica. Meni nikad nitko nije falio pa mislim da će i mom djetetu biti u redu. Ali sad prvi put u životu, sam razmišljala kako bi bilo lijepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dijete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voljeti. Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Bloomu pa ćemo svi eksplodirat od ljubavi ", zaključila je Maja sa smiješkom.

