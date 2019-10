Maja Šuput ostvarila je svoju veliku želju. Napokon je objavila album s dječjim pjesmama. Osim toga, dobila je i svoj animirani lik koji je sama osmislila. Što je sve pripremila, predstavila je i odabranoj publici.

''Ovo je moje dijete. Ovo čuvam 10 godina u ladici. Čekala sam da odrastem i konačno je dame i gospodo prvi pošteni album s dječjim pjesmama vani, novim pjesmama. Znači respect za sve stare pjesme na kojima smo odrasli, ali konačno smo snimili nešto novo'', rekla nam je Maja.

I tako je svjetlo dana ugledao album ''Što je to ljubav''. Vesele pjesme namijenjene su najmlađima, koji su i zapjevali s pjevačicom.

''Zvala sam Martinu Tomčić da mi pomogne, da mi nađe mlade curice, talentirane djevojčice koje pjevaju lijepo, imaju taj dječji glas. Našla ih je u dan, drugi dan smo ušle u studio, odmah to snimiti. Klinci nisu mogli spavati, nisu mogli dočekati, tako da je i Martina išla s nama pa je ispalo da je ona još bila vokal coach'', ispričala nam je Maja.

Maji je njezina profesija, kaže, omogućila da zadrži vječno dijete u sebi i njegove karakteristike:

''Bolje da smo živi i zdravi. Djeca moraju biti vesela, moraju raditi gluposti, dijete mora biti dijete, zato postoji to doba'', govori pjevačica.

Svaku pjesmu prati i animirani film, a svoj lik sama je osmislila.

''U svim pjesmama sam ja glavni lik, a djevojčice koje su pjevale sa mnom će isto dobiti svoj animirani lik tako da je to njima fora. Moja vizija je bila kad tata, mama, baba, deda, tko god upali taj YouTube klinci imaju osam crtića za redom, a vi imate kao roditelj 45 minuta mira. Znači morate mi još poslati buket cvijeća i šampanjac'', šali se Maja.

Pjesme su edukativnog karaktera pa se tako mogu naučiti godišnja doba, koliko dana ima u tjednu, kada prijeći ulicu na semaforu, a tu je i vječno pitanje - što biti kad odrasteš?

''Htjela sam biti ona na kolodvoru - putnički vlak za Savski Marof i to sam htjela biti. Onda sam htjela biti u dvojki ona tramvajka. E onda sam shvatila u knjižnici ono kad se prije pečatiralo, pa sam htjela biti knjižničarka, ali ne da čitam, nego da izdajem knjige da. Ali naveća želja je ipak bila gluma'', prisjetila se Maja.

Taj si je san djelomično i ostvarila. No ima ona još želja.

''Da imam late night show, da vodim neki program u živo, u prime time terminu u nedjelju u osam i možda nastup na Eurosongu, ali da se ne natječem, nego da me direktno pošalje država. Još bih htjela i roditi usput i imat familiju.'', otkrila nam je.



Ne sumnjamo da će Maja to i ostvariti. Ima pune ruke posla, tako da se može pohvaliti i titulom najveće poduzetnice na estradi.

''Moram dat hommage svom mužu. Ja kad sam njemu rekla da ja to želim, on je rekao pa ti to i trebaš, ti si to već trebala. Rekoh kako da stignem, nemrem, ja i menadžerica smo same 20 godina, menadžerica cijeli dan na kompjuteru radi, ja sam na terenu. Tako da što se Majushke tiče i ovih stvari muž je odradio to ovako'', ispričala nam je.

A vjerujemo da će uskoro iznenaditi i nekim novim projektom.

