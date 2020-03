Maja Šuput dane u karanteni provodi sa suprugom Nenadom i nije joj dosadno. Obavlja kućanske poslove, što dosad nikad nije radila, a pokrenula je i nagradnu igru za svoje obožavatelje. Prisjetila se kako je izgledao trenutak potresa u njezinu domu te ispričala kako se u izolaciji bori protiv crnih misli. Maja je detalje života u karanteni otkrila našem Davoru Gariću.

I Maja Šuput dane provodi u svoja četiri zida. Nikad nije radila kućanske poslove, a sada joj je to glavna zanimacija.

''A sad sve što radim su kućanski poslovi. Bacam sve što nisam obukla 100 godina, s čim se nisam našminkala 100 godina, sve stvari iz svih mogućih ladica. Jedna fina čistka se radi kod mene doma'', priznaje Maja.

Odlučila je i razveseliti obožavateljice u ovo tmurno vrijeme. Svaki dan poklanja jednu haljinu iz svojeg raskošnog ormara.

''Ja sam to bezveze bubnula ''Ajmo, sedam dana poklanjam haljine!'' Nisam znala da će se sad baš toliko žena primiti za te haljine. Evo sad me je to baš izvuklo svaki dan....ja se ustanem, ja se namontiram. Radim kadrove gdje ću se poslikati, biram slike tih kadrova'', priča Maja.

Upravo tako pokušava odagnati crne misli, pogotovo one koje joj se vrzmanju glavom nakon potresa.

''Potres mi je baš teško pao. Ovo s koronom je jedna stvar, ali potres me baš dotukao. Jednostavno sam se osjećala bespomoćno. Težak strah, baš sam jako puno plakala. Stvari su mi još uvijek kod vrata, ja se nisam smirila po tom pitanju'', priznaje.



''OK, ja sam pozitivac i vjerujem da se tlo sad zaista smiruje. Pa ne pamtim da me nečeg bilo toliko strah kao tog groznog potresa. Bila sam budna kad se dogodio i jednostavno se uopće ne želim vraćat tome'', govori.

Optimistična je i na sve moguće načine misli okupira pozitivnim stvarima jer ne želi pasti u depresiju.

''Onda se sjetim da sam pročitala da je neka psihologinja rekla da stanje depresije navlači bolest na sebe. A sve što ne želim je imati neku bolest. Nikakvu bolest ne želim imati, i ne želim biti u depresiji, smanjila sam čitanje vijesti, bavim se time što ćemo raditi kada ovo bude goovo, radimo na jednom mega mega, najvećem do sad proizvodu za Majušku, tako da se bavim mislima što ćemo kad sve ovo bude gotovo'', napominje.

Nedostaju joj prijatelji, druženja i posao, a najviše se brine za svoju majku Danicu.

''Bojim se za mamu, željela bih da onda s njom mogu otić negdje na ručak, da malo osjetimo taj normalan život. Uglavnom mi fale ljudi. Sva sreća da volim svog muža, ja ne znam kak je ženama koje ne vole svoje muževe. Nek im je Bog na pomoći'', rekla je Maja u svom stilu.

Maja ne izlazi iz svojeg stana, gdje joj društvo radi suprug Nenad. Nadaju se da će do druge godišnjice njihova vjenčnja, početkom svibnja, ovoj teškoj situaciji doći kraj.

''Ja ne znam jel išta više trebamo reći osim ''ostanite doma''. To je jedino pametno što vam sad trebam reći. A nakon toga ima da munje i gromovi, da pjevamo non stop. Budite doma, voli vas vaša Maja'', poručila je za kraj.

