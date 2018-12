Maja Šuput odavno je prestala biti samo pjevačica. Ona je prava poduzetnica, pa je i jedina zvijezda koja ima i svoju kućicu na zagrebačkom adventu. Angažirala je vrhunske chefove za spremanje slastica.

Maja Šuput, osim glazbenim, uspješno plovi i poduzetničkim vodama. Na ovogodišnjem zagrebačkom Adventu u svojoj kućici prvi je put u životu pripremila hot dog ali i Djedu Božićnjaku sjela u krilo te zaželjela postati glumica. Uskoro odlazi na Filipine nakon čega će uploviti u bračnu luku i postati gospođa Tatarinov.

"Zagreb ima svjetski advent najbolji, mi smo zaista najnagrađivaniji i svatko želi biti dio toga", izjavila je Maja.

U njenoj adventskoj kućici mogu se naći brojne delicije, no Maja nam je otkrila kako ona sama ipak ne kuha.

"Ne kuham, na pada mi napamet. Uzeli smo ljude koji su radili u gastronomiji i koji su radili na kućicama koji to znaju, to moraš brzo, sto tih hotdogova. Ja sam tako smotana, ja bih zapalila kuću u dva popodne", priznaje sa smiješkom Maja.

Maja se pobrinula da njezini obožavatelji osjete i uzbuđenje nastupa na pozornici, a među prvima u redu je bio glavom i bradom Djed Mraz.

U božićnom ugođaju i atmosferi u pitanju, Maja potpadne u sve to ali sama se ne bi bavila ukrašavanjem.

"Ne, ne bih ukrašavala, ali bi da mi je ukrašeno! Imam dekoratere koji mi dođu doma okite bor i sve, ja dođem i gotovo. Ali ono što ja volim je kupit poklone i stavit pod bor", otkrila je Maja i dodala što nju može razveseliti ispod bora, ženu koja ima sve i može si kupiti što god hoće.

"Pa dobro nije baš da imam sve. Hmmm... Pa putovanje! Avionska karta je uvijek fora! I to za Filipineee! Plaža, pijesak, goli, jungle. Kad bi on kupio tu avionsku kartu i da me čeka pod borom", priznala je pjevačica.

No čini se da će se ipak Majina najveća želja uskoro ispuniti. Sljedeće će godine postati gospođa Tatarinov, a ako se zvijezde tako poslože, ubrzo će se čuti i bebin plač.

