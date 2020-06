Maja Šuput sve je zaposlenija i kao poduzetnica. Uskoro će lansirati svoju kozmetičku liniju, predvođenu parfemom, za koji kaže da je u potpunosti izrađen prema njezinu ukusu i životnom stilu. Priznaje da je za vrijeme korone otkrila nešto o svojem suprugu što prije nije znala pa se ponovno zaljubila u njega. Maja se našalila i na svoj račun jer je stalno pitaju kad će postati majka pa je našeg Davora Garića pozvala u rodilište.

Maja Šuput uskoro predstavlja svoju kozmetićku liniju i prvi parfem Shu shu by Mashu.

"Kad daješ ime vlastitom parfemu prvo se pitaš kako ga nazvati. I sve što misliš da je dobro i uguglaš postoji, znači sve. A ja sam cijelu korona doma govorila daj više ovo vrijeme, šu, šu sve od mene. I onda kad stavljaš parfem ide taj neki zvuk šu šu, i palo mi je na pamet „Shu shu by Mashu“ i svi su rekli to je to. To sam ja, u svakom pogledu, gore malo voćna, u sredini cvjetna, a onako na dnu skupa. Moja želja je da se kroz taj miris bondaju mama i kćer, tetka i nećakinja, dvije frendice i zato sam napravila istu verziju toaletnog parfema za one mlađe i parfem za ozbiljne žene"; otkrila nam je Maja.

Što je starija, Maja se širi na sve više polja i otkriva nam svoju poduzetničku stranu.



"Poduzetnički duh nije meni došao od jučer, uvijek sam radila još nešto uz pjevanje. No s Majushkom su došle te ekstenzije na mikrofone, slušalice i tako dalje. Ali moram reći da je suprug u svemu odradio najveću ulogu. Njemu nije jasno da se ja toga nisam sjetila prije njega. Sjetila sam se, ali znaš koliko ja radim, koliko pjevam, koliko sam na putu, tko bi se još bavio s tim", priznala nam je.



Maja se nedavno dokazala i kao voditeljica showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" i to je odradila fenomenalno.

"Neizmjerno me to počelo veseliti jer mi ide dobro! Imam ponude neke, moram priznati, ali moralo me se malo nagovarati. I svi su mi rekla da ako to netko može, da sam to ja", priznala je Maja.



Karantenu zbog koronavirusa provela je u društvu supruga Nenada, a Davoru je otkrila kakav je njihov odnos nakon izolacije.



„Ja sam ti se tak ponovno zaljubila u svog muža. Prvo, čovjek počeo kuhat svaki dan i to tako dobro. Kupila sam sobni bicikl koji je sada lijepa vješalica za veš, strunjaču, utege i šetali smo. Mrzim šetat do zlaboga ali morala sam izaći jer izludila bih. Ali ja i moj muž smo shvatili da bi morali biti kao hladnjak i onaj magnetić , da se ne trebamo odvajati. Prezabavno nam je, tulum svaki dan, non stop.

No na pitanje o podmladku bila je pomalo tajanstvena.



"To su vrlo rubna pitanja. Ali kad budem rodila onda ću se tebi prvom javiti, molim te da baš dođeš u rodilište i da baš snimaš jer nema potrebe da javim mami ili mužu jer ide Garić. I odmah bebi mikrofon", našalila se Maja.

