Maja Šuput u srijedu je rodila sina carskim rezom u jednoj zagrebačkoj klinici. Do posljednjeg sata trudnoće bila je vrlo aktivna i zaposlena. Upravo je pred kamerama IN magazina odradila posljednji poslovni zadatak kao trudnica, nakon čega se zaputila u rađaonicu. Zašto je netom prije porođaja Maja bila u jednom laboratoriju, zna Davor Garić.

Maja Šuput postala je majka. U Petrovoj bolnici u Zagrebu u srijedu je carskim rezom na svijet donijela sina. Maja i Nenad pobrinuli su se da malenom nasljedniku ništa ne nedostaje, a samo nekoliko sati prije porođaja priznala nam je da je itekako spremna za ulogu majke.

''Ja sam spremna da ne mogu biti spremnija. Da mi se dogodilo i prije 5 godina, bila bih spremna, ali u ovih 9 mjeseci pretpostavljam da je netko osmislio da se žena pripremi mentalno i za taj dio. Morala bih porazgovarati pa da kažem da bi i 5 mjeseci bilo dovoljno jer sam bila spremna već prije nekoliko mjeseci. Ali ne da sam spremna, nego da ih sad troje dođe, spremna sam... I koliko doma imam bočica, stvari i svega, i koliko sam mentalno spremna, baš se veselim. Mislim da sam u jednoj ženskoj toliko zreloj fazi da ne mogu biti spremnija. Prije 20 godina možda bi bilo: 'Uhhhh, šta mi se dogodilo?!' Jer ipak imaš neke upitnike, ali sad u ovoj fazi života i s ovim godinama, stvarno ne znam što će me iznenaditi, ja se nadam da neće ništa'', rekla je Maja.

Otkad je izjavila da u obzir dolazi samo internacionalno, cijelu naciju zanima za koje su se ime Maja i Nenad odlučili.

''Neću vam reć! Uništili ste me s tim prilogom oko imena... Ja sam samo rekla da ne znam, na kraju je to nastala fama. Ime će biti, kako sam rekla, strano i nema ga nitko. Osim ako se kad ugledam dijete odlučim za nešto drugo, ali zasad je to tako, a vidjet ćemo kad se rodi, možda me i preokrene neki hormon'', šali se.

Do posljednjeg dana trudnoće bila je izrazito aktivna. Netom prije odlaska u rađaonicu Maja je još uvijek obavljala svoje poslovne zadatke. Upravo su je kamere IN magazina pratile u posljednjim satima trudnoće, u laboratoriju, gdje nastaje njezina linija baby kozmetike.

''Dobrodošli u laboratorij, skoro sam rekla zabave, nove baby kozmetike. Radimo nešto što radimo zapravo jako dugo, a sada smo došli u finalnu fazu. Naime, izlazi moja prva kozmetika za bebe i djecu. Nekako logično, je l' tako?'' pitala je.

''Nakon milijun ispitivanja, svih mogućih istraživanja i tako dalje, napravili smo nešto što apsolutno svaka mama želi za svoje dijete, a to je da su ti sastojci umirujući, blagi... Naravno da sam ja išla i na ono da vizual mora biti prekrasan i da mora lijepo mirisati, ali ne onako invazivno kao na nama odraslima, ipak to mora biti za bebe i djecu. I sad je ovo nešto s čim ću prvo okupati vlastito dijete, a kad to kažem ja, koja sam zaista išla do krajnjih granica što ću kupiti vlastitom djetetu, sad kad znam da imam vlastitu kozmetiku, neizmjerno me to raduje'', kaže.

Maleni Tatarinov imat će čast prvi se okupati u maminoj liniji kozmetike. Ponosna mama za vrijeme trudnoće udebljala se tek nešto više od desetak kilograma. Baš poput super aktivne Maje, ni maleni Tatarinov, dok je bio u trbuhu, nije mirovao.

''Pa on se rita i previše, ali navodno kažu mame da se i druga djeca riču, riču? Tako da ne znam je li moje neko super živahno, ali najviše se rita kada jedem. Dijete voli jesti na mamu očigledno, i navečer kad se smirim jako se rita, da. Ali zasad je, baš kao da je ne znam na čemu, kao da je u disku. Baš čaga cijelo vrijeme, tako da si mi malo pričamo, pa onda malo Nenad s njim priča. Uglavnom, dijete bi moglo brzo propričati'', ispričala je prije nego što je rodila.

Novopečenim roditeljima IN magazin čestita na prinovi i želi mnogo sreće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.